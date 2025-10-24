Suscribete a
ABC Premium

Dime dónde vives y cuántos sois en casa: así se calculará la tasa de basuras de Madrid en 2026

El recibo medio para el próximo año será de 142,6 euros, una cuantía parecida a la de 2025

Rebaja del IBI y ventajas a los vehículos menos contaminantes: la ordenanza fiscal de Madrid para 2026

Un vecino tira la basura en Madrid
Un vecino tira la basura en Madrid TANIA SIEIRA
Amina Ould

Amina Ould

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La polémica tasa de basuras y la «desastrosa» definición, tal y como la calificó la delegada de Economía y Hacienda Engracia Hidalgo, que el Gobierno central ha hecho de la ley, ha llevado a que cada ayuntamiento elija instrumentalizarla de una manera. El consistorio madrileño ... aprobó ayer en la Junta de Gobierno unos nuevos parámetros que «aportarán mayor equidad y seguridad jurídica en su cálculo» y que «se acerca más al objetivo de 'quien contamine paga'» que subyace tras este impuesto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app