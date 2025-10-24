Suscribete a
Rebaja del IBI y ventajas a los vehículos menos contaminantes: la ordenanza fiscal de Madrid para 2026

Los negocios centenarios de la capital tendrán una bonificación del 95% en este tributo municipal en 2026

Dime dónde vives y cuántos sois en casa: así se calculará la tasa de basuras de Madrid en 2026

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno
Amina Ould

El Ayuntamiento de Madrid rebajará un año más, el quinto del mandato de José Luís Martínez-Almeida, el tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esta decisión, aprobada ayer en en la Junta de Gobierno que dio inicio a la tramitación de las ordenanzas fiscales para el año 2026 ... , reducirá este tributo municipal del 0,428% al 0,414%, lo que permitirá que los madrileños paguen durante el próximo ejercicio 30,8 millones de euros menos que este año. «Estamos ya muy cerca de ese 0,4% y con la rebaja que hacemos este año y la que haremos el que viene alcanzaremos definitivamente ese objetivo, tal y como nos comprometimos con los madrileños», remarcó ayer la vicealcaldesa y portavoz municipal Inma Sanz durante la rueda de prensa.

