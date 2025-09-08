Ayuso afronta el Debate de la región ante el quinto portavoz del PSOE desde que llegó al poder

Isabel Díaz Ayuso se examina esta semana en el Debate sobre el estado de la región, que se celebrará en la Asamblea el jueves y el viernes. La presidenta regional hará balance de la mitad de legislatura que ha transcurrido y avanzará los ... planes que pondrá en marcha a lo largo de este curso, con nuevas ventajas fiscales para autónomos, familias y jóvenes. Pero no es la única que se someterá a un 'test de estrés' parlamentario. Las tres portavoces de la oposición se la juegan posiblemente más que ella, ante un año decisivo en sus respectivos partidos, que tienen en el aire quiénes serán los futuros candidatos que intenten plantar cara a la líder del PP de Madrid.

Será una prueba en toda regla para la portavoz del Grupo Socialista, Mar Espinar, en su primer debate de la región. Y lo será también para su jefe de filas, Óscar López, 'autor' en la sombra de la intervención que haga Espinar frente a Ayuso y de las propuestas que presente, que serán un adelanto del proyecto del secretario general de los socialistas madrileños para esta comunidad. Tanto Espinar como López se estrenan en sus puestos en esta cita parlamentaria.

El año pasado a estas alturas era Juan Lobato quien estaba al frente del PSOE madrileño y era el portavoz parlamentario. Preparaba a su partido con la vista puesta en las elecciones autonómicas de 2027, para acabar con las tres décadas de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid. En su último debate de la región, Lobato propuso subir el sueldo a los profesores madrileños: 300 euros más en Educación Infantil y Primaria y 350 euros más en Educación Secundaria.

Tras la explosión interna en el PSOE de Madrid, Óscar López fue proclamado secretario general el 7 de diciembre, sin primarias ni votaciones de ningún tipo. Liquidó la etapa de Lobato en el partido y puso como número dos a Pilar Sánchez Acera, que es quien mueve los hilos y controla desde fuera un Grupo Parlamentario constituido en la etapa de Lobato. En su primera reunión con los diputados autonómicos, López les exigió más dureza contra Ayuso y una defensa férrea de las políticas y los mensajes de Pedro Sánchez, algo que luego Sánchez Acera se ocupa de que se cumpla a rajatabla en todas las intervenciones. En el Debate de la región de esta semana no será diferente.

En el Grupo Popular, mientras tanto, hacen bromas no solo sobre López como «campeón del hostiómetro» entre los 'paracaidistas« de Sánchez en las comunidades, sino sobre el número de portavoces socialistas que han pasado por la Asamblea desde que Ayuso es presidenta de la Comunidad, y que han acabado cayendo uno detrás de otro, sin haber podido hacer sombra a la líder popular.

Mar Espinar es la quinta portavoz del PSOE en la Asamblea desde las elecciones autonómicas de 2019. Todo un récord. La lista de estos últimos años empezó con Ángel Gabilondo, hasta que dimitió en junio de 2021, por sus malos resultados en las elecciones de ese año. Le sustituyó Hana Jalloul, quien apenas duró unos meses en el puesto, hasta que fue sustituida por Juan Lobato, ganador de las primarias en el PSOE madrileño en octubre de 2021. Tras su dimisión en 2024, la gestora optó por Jesús Celada como portavoz parlamentario, pero Óscar López no confió en él y en febrero de este 2025 designó a Mar Espinar. Celada, por cierto, acabó renunciando después a su acta de diputado.

Este curso político será clave dentro del PSOE, además, para decidir quién será su futuro candidato en las autonómicas de Madrid. López ha reiterado que su intención es presentarse él, pero si hay más de un aspirante tendrá que haber primarias en el otoño del año que viene, y ahí todo está abierto. Lobato no ha renunciado a presentarse frente a un Óscar López al que algunos sectores del PSOE regional ven alejado de la política madrileña y sin haber cuajado todavía como referente en la región. De hecho, ni siquiera tiene previsto acudir al debate de esta semana desde la tribuna de invitados, según confirmaron ayer fuentes del PSOE madrileño, una decisión que algunos diputados de su partido no acaban de entender.

Pelea por ser segundos

Si el debate es clave para el PSOE ante su futuro incierto en la región, no lo es menos para Más Madrid. El partido de Mónica García pasa por horas bajas. Las últimas encuestas reflejaban el 'sorpasso' de los socialistas como principal partido de la oposición, mientras Más Madrid no acaba de recuperarse del golpe interno sufrido por el escándalo de Errejón. Bergerot volverá a enfrentarse a Ayuso en el debate, pero muchas miradas están puestas en Mónica García ante un eventual regreso a la política madrileña, algo que ella misma no ha descartado.

En Vox hay otro estreno en este Debate de la región: tras la marcha de Rocío Monasterio en octubre del año pasado, Isabel Pérez Moñino empezó prácticamente de cero y ahora afronta su primer gran duelo frente a Ayuso, con un discurso especialmente duro y contundente contra la inmigración irregular y los menas.