Tenis
La máquina es Alcaraz: avasalla a Sinner y levanta su sexto Grand Slam en el US Open

Ayuso afronta el Debate de la región ante el quinto portavoz del PSOE desde que llegó al poder

Óscar López no tiene previsto acudir a la cita parlamentaria más importante del año en la Asamblea

Ayuso carga contra los altercados anti Israel en la Vuelta Ciclista a España

Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid
Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Isabel Díaz Ayuso se examina esta semana en el Debate sobre el estado de la región, que se celebrará en la Asamblea el jueves y el viernes. La presidenta regional hará balance de la mitad de legislatura que ha transcurrido y avanzará los ... planes que pondrá en marcha a lo largo de este curso, con nuevas ventajas fiscales para autónomos, familias y jóvenes. Pero no es la única que se someterá a un 'test de estrés' parlamentario. Las tres portavoces de la oposición se la juegan posiblemente más que ella, ante un año decisivo en sus respectivos partidos, que tienen en el aire quiénes serán los futuros candidatos que intenten plantar cara a la líder del PP de Madrid.

