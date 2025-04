Casa Decor 2025, un icono del diseño que celebra su 60ª edición en el corazón de Madrid

Casa Decor, el evento de diseño e interiorismo más influyente de España y Europa, celebra este año su 60ª edición, consolidando su papel como plataforma imprescindible para profesionales, marcas y amantes de la decoración.

Desde su primera edición en 1992, ha transformado edificios singulares de Madrid en auténticos templos del estilo, y este 2025 no es la excepción.

El nuevo «edificio Casa Decor», ubicado en la Calle de Sagasta, 33, en el madrileño barrio de Chamberí, acogerá del 3 de abril al 18 de mayo una experiencia inmersiva de creatividad, innovación y tendencias.

El inmueble, un majestuoso edificio decimonónico de más de 7.000 m², albergará más de 50 espacios diseñados por más de 200 expositores. Con una estructura única de múltiples plantas, 90 balcones y dos patios de luces, se convierte en el escenario ideal para mostrar lo último en interiorismo.

Además, la gastronomía tendrá un papel protagonista gracias a Rosewood Villa Magna, que ofrecerá un servicio exclusivo de catering, sumando una dimensión sensorial al recorrido.

Casa Decor 2025 es, sin duda, una cita imprescindible para quienes buscan inspiración y desean conectar con lo mejor del diseño contemporáneo.

Plataforma creativa y escaparate del interiorismo europeo

Casa Decor se ha consolidado como la plataforma más influyente de interiorismo, diseño y estilo de vida en España y Europa.

Su formato único, una exposición efímera que se celebra cada año en un edificio diferente y emblemático del centro de Madrid, permite transformar, durante seis semanas, un inmueble histórico en un escaparate de talento, innovación y tendencias.

Desde su nacimiento en 1992, cuando 43 decoradores se hicieron cargo de un antiguo convento madrileño, Casa Decor ha crecido hasta convertirse en el evento de referencia del sector.

Cada edición reúne a más de 200 expositores, entre diseñadores, arquitectos, artesanos, firmas comerciales y tecnológicas, que dan vida a medio centenar de espacios únicos, donde conviven tradición y vanguardia.

Lo que hace especial a Casa Decor es su carácter participativo y su capacidad para conectar a todos los actores del mundo del diseño: desde los profesionales más consolidados hasta las jóvenes promesas, pasando por grandes marcas de consumo y lujo, así como un público cada vez más interesado en el interiorismo consciente.

Así, este evento no solo visibiliza el trabajo de sus participantes, sino que impulsa nuevas formas de habitar y promueve una cultura estética en constante evolución.

Un edificio monumental con alma histórica

El edificio que alberga Casa Decor 2025 no solo es un contenedor del diseño, sino una obra arquitectónica de gran valor en sí misma.

Con una superficie de 7.141 m² distribuidos en planta baja y cuatro alturas, se extiende a lo largo de toda la manzana entre la Plaza de Alonso Martínez y la calle Covarrubias. Aunque se trata de dos edificios, fueron concebidos como una unidad arquitectónica coherente y armónica.

Diseñado por el arquitecto bilbaíno Luis de Landecho Jordán y Urríes entre 1899 y 1901, es un magnífico exponente del eclecticismo madrileño de finales del siglo XIX. Su estética, marcada por el racionalismo neogótico, destaca por el uso del ladrillo visto, combinado con piedra blanca y detalles metálicos, creando un juego visual de gran fuerza y elegancia.

La fachada, coronada por tres torreones, dos octogonales en las esquinas y uno central trapezoidal, recubiertos con tejas de cinc al estilo francés, presenta una estudiada simetría.

Los balcones de piedra y los miradores acristalados se alinean con precisión sobre paños de ladrillo delimitados por calles de piedra blanca, generando una composición visual imponente.

Este edificio, encargado por la familia Zabálburu, es hoy un escenario perfecto donde pasado y presente dialogan a través del diseño.

Espacios que cuentan historias: diseño, arte y sostenibilidad en Casa Decor 2025

En su 60ª edición, Casa Decor 2025 despliega una colección de espacios que fusionan creatividad, innovación y emociones.

En estos espacios, los visitantes pueden recorrer salones palaciegos, cocinas vanguardistas, lobbies de hotel, baños sensoriales y propuestas conceptuales que desafían los límites del diseño.

Cada ambiente va más allá de la estética, es una experiencia inmersiva que mezcla tecnología, sostenibilidad y artesanía.

Un ejemplo destacado es el espacio de Roca diseñado por Andreu Carulla, que combina elementos naturales como madera, hierro y piedra para construir una instalación onírica que representa lo efímero y lo eterno.

También resalta Essence & Harmony Kitchen de Beatriz Silveira para SixtyPro, donde el roble sin barnizar y la cuarcita Polaris generan un ambiente cálido, sereno y conectado con la naturaleza.

Por su parte, el concepto de This is not a kitchen, creado por Coeco y López y Tena Arquitectos, transforma la cocina en un espacio emocional con electrodomésticos integrados y materiales nobles.

Otros espacios como Solana de Miriam Alía o Sic Parvis Magna, proponen experiencias sensoriales y conceptuales que dialogan entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Así, Casa Decor no solo muestra tendencias, sino que impulsa una nueva manera de habitar, donde diseño, bienestar y sostenibilidad se encuentran en armonía.