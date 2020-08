Los restos de la anciana descuartizada en Chapinería aparecieron esparcidos en un encinar La Guardia Civil, que mantiene abiertas todas las hipótesis, investiga si una disputa familiar fue el detonante del crimen

La calle del Camino de Las Maderas, en Chapinería, amaneció ayer acordonada. En un sendero de tierra, rodeado de árboles y hierbas secas, se encontraron restos, semienterrados, de un cadáver descuartizado. La Guardia Civil trata de dilucidar ahora la identidad de la víctima, a la que se le ha practicado la autopsia, pero el avanzado estado de descomposición, casi sin tejido epitelial, está dificultando el trabajo, que se centra en intentar conseguir huellas dactilares a través de la poca piel que le quedaba en las extremidades.

El macabro hallazgo se produjo el martes por la noche, alrededor de las nueve. Fue un vecino, que paseaba a su perro por el encinar de la sierra oeste de Madrid el que descubrió un pie que sobresalía de la tierra. Inmediatamente dio la voz de alarma. Hasta el lugar se desplazaron, en un primer momento, agentes del cuartel de Navas del Rey y, finalmente, el grupo de Homicidios de la Benemérita, que se ha hecho cargo de la investigación. Fueron los agentes los que encontraron más restos, hasta cinco, repartidos por el terreno y envueltos en bolsas de plástico.

Casa en la que residía Marisa con una de sus hijas - Guillermo Navarro

En la localidad, de tan solo 2.400 habitantes, reinaba ayer la conmoción. A falta de la confirmación oficial, todo apunta a que la víctima es María Luisa, una mujer de 70 años que llevaba dos décadas viviendo en un chalé a solo 500 metros a pie de donde se encontraron los huesos. Los vecinos destacan las peleas constantes entre la mujer y sus dos hijas. «Se escuchaban gritos e insultos a todas horas, sobre todo desde hace un mes, cuando la hija pequeña volvió a vivir a su casa», explican residentes de la calle del Pozo Airón, donde vivía Marisa. «A veces incluso hemos oído cómo le decía que la iba a matar», continúan.

Su hija, del mismo nombre, no llegó sola. Según cuentan los vecinos un novio nuevo, al que apodan «El Loco», la acompañaba. «Por la tarde habían estado tomando algo los tres en la plaza del pueblo. Él tenía muy malas pintas, como si fuera presidario, con tatuajes por la cara», aseguran los dueños de varios restaurantes en la plaza de Eloy Gonzalo. «De una terraza pasaron a otra. Él no paraba de pedir consumiciones y decía entre gritos que la que pagaba era Marisa», continúan, todavía sorprendidos por el suceso. Fue el miércoles por la noche cuando la vieron por última vez, al subirse al coche de una de las descendientes, la que no vivía con ella. A las tres se las conocía como «Las Spice Girls», por su comportamiento y su forma de vestir extravagantes. Después, Marisa se esfumó.

A los residentes de este pequeño municipio tampoco les sorprendió no tener noticias de ella. «Aquí nos conocemos todos, esto es un pueblo pequeño, pero ella nunca se relacionaba con nadie», aseveran, y hacen hincapié en que ya pocas veces salía de casa por sus problemas para caminar.

Los familiares fueron ayer interrogados por los agentes de la Guardia Civil, que también se desplazaron hasta el domicilio. Al cierre de esta edición, todavía no se habían practicado detenciones. Una de las hipótesis, aunque no se descarta ninguna línea de investigación, es que fue en el interior de la vivienda donde se produjo el macabro crimen por desavenencias en la convivencia y conflictos familiares.

«Somos un municipio de 2.400 habitantes. Es tranquilo, no hay conflictos... Estos temas los contemplas siempre desde fuera y nunca piensas ser portador de una noticia tan macabra y tan dura como la que estamos viviendo», lamentó ayer la alcaldesa, Lucía Moya, en declaraciones a Efe, donde mostró su «absoluto rechazo».