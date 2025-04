Diferencias entre voto nulo, voto en blanco y abstención

Siempre que se acercan unas elecciones , ya sean generales, autonómicas o municipales, comienzan a surgir ciertas dudas acerca de cómo funcionan los distintos tipos de voto y qué repercusiones tienen en los resultados electorales finales . Y lo cierto es que, más allá del voto válido, encontramos votos en blanco, votos nulos y abstenciones y cada uno de ellos tiene sus propias características y repercusiones.

De cara a las elecciones de Madrid del próximo 4 de mayo, te contamos las diferencias que existen entre las distintas opciones de ejercer el voto y cómo estas afectan o influyen en unas elecciones y, como consecuencia, en el resultado electoral y el reparto de escaños.

Voto en blanco

Los votos en blanco son votos emitidos con un sobre que no contiene ninguna papeleta. A este tipo de votos se les atribuye un carácter de protesta pues la persona ha querido emitir su voto de forma válida, eligiendo no optar por ninguno de los candidatos .

Este tipo de votos se suma a los votos obtenidos por las candidaturas para hacer el reparto final de escaños.

Voto nulo

Un voto nulo es un voto que, como establece el artículo 96 de la Ley Orgánica del régimen electoral general , no puede ser válido por las siguientes cuestiones:

- Voto emitido con un sobre diferente o papeletas distintas a las oficiales . Un voto no puede ser considerado válido si para ejercerlo no se utilizan los documentos oficiales que pueden obtenerse, entre otros lugares, justo a pie de urna.

- Sobre con más de una papeleta . No podrán ser válidos aquellos votos que contengan más de una papeleta, ya sean del mismo partido o de diferentes.

- Voto sin sobre . Tampoco se considerarán válidos aquellos votos que no se introduzcan en el sobre pertinente.

- Votos con alteraciones . No serán válidos del mismo modo aquellas papeletas con nombres tachados o añadidos a los oficiales, así como aquellas que presenten otras alteraciones del contenido (ya sea en tono jocoso o de protesta).

Los votos nulos pueden producirse por errores humanos o porque se busca enviar un mensaje de disconformidad con las candidaturas presentadas a modo de protesta. Estos votos no cuentan para efectuar el reparto final de escaños .

Abstención

Abstenerse en unas jornadas electorales significa no acudir a votar ni emitir el voto de ninguna manera posible. De este modo, la abstención no es ningún tipo de voto y, por lo tanto, no cuenta de ninguna forma para el reparto de escaños. Sin embargo, es un aspecto a tener en cuenta en cualquier votación, pues las abstenciones son un indicador importante a la hora de valorar cualquier elección y la representatividad real de la decisión política tomada.

Cómo afectan los votos en blanco, los votos nulos y las abstenciones a los resultados

Actualmente el sistema electoral que se utiliza en España se rige por la conocida Ley d'Hont , un tipo de sistema proporcional de reparto de escaños que se usa en el sistema electoral. ¿Y cómo afectan los votos explicados con anterioridad y las abstenciones a los resultados electorales que se obtienen mediante este método?

Todas las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3 % de los votos se excluyen. De este modo, los votos en blanco aumentan los votos que necesita una formación para pasar ese primer corte. Es por ello que suele decirse que el voto en blanco puede perjudicar a todas aquellas formaciones que se encuentran cerca dee ese porcentaje, favoreciendo en el reparto proporcional a las candidaturas mayoritarias.

La Ley d'Hont establece que las candidaturas se ordenan de mayor a menor según el número de votos finales. Así, una vez alcanzado el 3 % de los votos y, por lo tanto, pasar el primer corte, se va dividiendo el número de votos de cada partido por 1,2,3,4, y así sucesivamente hasta llegar al número de escaños que están en juego. De esos conscientes resultantes de las divisiones se eligen los mayores y se asignan escaños .

¿Y cómo afecta la abstención al resultado electoral?

El grado de abstención es un gran indicador de la representatividad de la elección que está en juego. Es decir, si solo acude a votar un 10 % de la población, el resultado solo refleja el voto de ese pequeño porcentaje, y no puede saberse cuál es la preferencia del resto de la población.

Además, la abstención puede ser considerada de manera diferente dependiendo de la elección y de los partidos políticos en juego, pudiendo suponer un aspecto negativo en formaciones que necesitan incentivar votantes que, de forma general, no acuden a las urnas.