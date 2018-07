El «pequeño FIB» llega al Matadero Durante este fin de semana, la música y el baile protagonizarán la primera entrega de La Plaza en Verano 2018

El calor ya está empezando a apretar de verdad en la capital y las noches piden planes al aire libre. Justo como los que ofrece este fin de semana Matadero Madrid con la primera entrega de La Plaza en Verano, un programa de conciertos con entrada libre hasta completar aforo, con el que este centro de creación contemporánea se llenará de música y baile durante las jornadas de hoy y mañana.

Esta nueva propuesta de ocio está comisariada por Joan Vich Montaner, quien ha estado diez años al frente de la programación del Festival Internacional de Benicassim (FIB), y que en la actualidad, dirige la agencia de management Ground Control, que trabaja con bandas madrileñas de proyección internacional, como las populares Hinds.

Así, la Plaza en Verano 2018 será una suerte de «pequeño FIB» que ofrecerá seis conciertos, tres cada día, desde las 21 a las 24 h. , con los que Matadero se vestirá de hedonismo, fiesta y baile a la vez que presentará los proyectos de los artistas que actualmente disfrutan de una estancia en en el centro, dentro del marco del programa de residencias musicales del Centro de Residencias Artísticas: La Reif y Ojo Último.

Hickeys, una banda de garaje formada por cuatro chicas que cantan en inglés, serán las encargadas de inaugurar La Plaza de hoy, con la presentación de su primer EP, «Diamond Munch». Las seguirán The Parrots, un trío también madrileño y garajero, pero con más experiencia y un nombre ya muy consolidado en la escena capitalina. Interpretarán los temas de su primer y único disco hasta la fecha, «Los Niños sin Miedo», poniendo una nota de color gamberra y guitarrera a la jornada, que quedará cerrada por el conjunto La Reif, grupo casi recién nacido que forma parte del proyecto musical del Centro de residencias artísticas de Matadero.

Electrónica chispeante

La noche de mañana sábado estará dedicada al pop electrónico. Abrirán Ojo Último, banda formada por «un brujo embravecido, un filósofo electrónico, un cantautor robot y un demonio alienígena», que presentará su último trabajo «El Núcleo Duro». Después le seguirá el tecno-kraut-pop de Svper, y para terminar, se organizará una verbena final, chispeante y descarada con Joe Crepúsculo, uno de los DJ más solicitados en los festivales del panorama «indie»nacional, que llegará con su aclamado álbum «Disco Duro»bajo el brazo.

Este verano habrá una segunda entrega de La Plaza en Verano, que tendrá lugar el segundo fin de semana del mes de septiembre con otros cinco conciertos. El viernes 7 tendrá lugar la fiesta Best Fit Club, creada por Ground Control y la prestigiosa web musical británica The Line Of Best Fit para tender puentes entre grupos emergentes de España y el Reino Unido. Gracias a esta iniciativa, por Matadero pasarán Baywaves con su hipno-pop relajante, el trío de Brighton Our Girl y el inefable cantautor aragonés Bigott.

Por otra parte, el sábado 8 será el turno de Fino Oyonarte, que presentará «Sueños y Tormentas» (su primer disco en solitario al margen de Los Enemigos), y de Lorena Álvarez. que hará valer su particular visión del folklore español.

En otoño e invierno, más

Matadero Madrid, que cuenta con el patrocinio de Mahou para el desarrollo de esta iniciativa, ofrecerá una nueva entrega de su Plaza en otoño, con dos ediciones. La primera, que tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre, estará comisariada por el gestor cultural Pedro Portellano, y la segunda, el 27 y 28 de octubre, estará dirigida por el «artista poliédrico» y programador Fito Conesa.

Además. también habrá una edición de La Plaza en Invierno que se celebrará los días 17 y 18 de noviembre, con una programación que correrá a cargo de Naves Matadero, y que se anunciará próximamente.