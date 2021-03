El 4-M no habrá clases: será día inhábil en los colegios pero no se recuperará Se unirá así al día 3 de mayo, lunes, que este año es festivo en Madrid al haber pasado a esa jornada el Día de la Constitución, que cae en domingo

El día 4 de mayo no habrá clases en Madrid; así lo ha señalado el consejero de Educación y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, que ha recordado el Real Decreto 605/1999 que fija que cuando las elecciones se produzcan en día laborable, no habrá actividad educativa. Muchos centros de enseñanza volverán a ser colegios electorales, y ese día se ocuparán de albergar las urnas donde depositar los votos. La jornada no será recuperada en otro momento, según adelantan fuentes del Gobierno regional.

La normativa en vigor prevé que cuando los comicios se produzcan en un día laborable, éste será considerado inhábil a efectos lectivos. Así lo dice el artículo 13.4 del Real Decreto 605/1999: «En el supuesto de que el día fijado en los correspondientes decretos de convocatoria para la celebración de las eleccioens no sea festivo, se considerará inhábil a efectos escolares en el territorio correspondiente».

Es lo que ocurrirá el martes 4 de mayo. Lo que supone que los chavales tendrán un largo puente, dado que el día 3 de mayo tampoco hay clase por haber pasado a ese día el festivo autonómico del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid.

Este día, no obstante, no será recuperado en principio, adelantan fuentes gubernativas, porque lo consideran no lectivo. No ocurrirá lo mismo con las jornadas perdidas con motivo del temporal Filomena, que serán añadidas al final del curso, ampliando el calendario escolar anual.