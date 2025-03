Elecciones en un día laborable: permisos para votar y sin clase

Por primera vez en muchos años, las elecciones autonómicas en Madrid se van a celebrar en un día laborable : un martes. Esto plantea algunas interrogantes, que se unen a las que ya se producen de por sí por la coincidencia de los comicios ... con una situación de pandemia.

¿Por qué son las elecciones el 4 de mayo, un día laborable?

Las elecciones se celebran a los 54 días de la publicación en el Boletín Oficial correspondiente de la convocatoria electoral. La presidenta Díaz Ayuso decretó y firmó el miércoles el adelanto electoral, y ese decreto se publicó ayer, por lo que los comicios deben celebrarse el próximo 4 de mayo.

¿Si trabajo ese día, tendré permiso para ir a votar?

Los permisos están recogidos en la legislación en vigor. Los trabajadores cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de las mesas electorales, o lo haga sólo por dos horas o menos, no tendrán derecho a permiso retribuido. Si su horario de trabajo coincide en dos o más horas y menos de cuatro con el horario de los colegios electorales, disfrutarán de un permiso retribuido de dos horas para votar. Si la jornada laboral coincide en cuatro horas y menos de seis con el horario de votaciones, tendrán tres horas de permiso retribuido. Y si la jornada de trabajo coincide en más de seis horas con el horario de apertura de las mesas, el permiso retribuido será de cuatro horas.

¿Y si me toca presidir una mesa y tengo que trabajar?

Si un ciudadano tiene que presidir o ser vocal de una mesa electoral, o interventor de la misma, tendrá derecho a permiso retribuido durante toda la jornada del día de la votación. También tendrán derecho a cinco horas libres en la jornada correspondiente al día inmediatamente posterior. Si se trata de una persona que es apoderado en una mesa electoral, el permiso será sólo para el día de la votación.

¿Dónde se votará?

En principio, y si las autoridades electorales no deciden otra cosa, las votaciones se llevarán a cabo como es tradicional en los colegios electorales donde se produjeron las últimas. Es decir, en colegios, institutos y centros de enseñanza públicos y concertados de toda la región.

¿Habrá clase ese día?

Si finalmente se vota en los colegios, las autoridades regionales madrileñas se plantean la posibilidad de que ese día no fuera lectivo. Ni esa jornada ni la siguiente podrían darse clases con normalidad, por la necesidad de montar primero y desmontar después el dispositivo electoral. El Gobierno regional recuerda que con ocasión del temporal Filomena, por la pérdida de clases presenciales que se produjo, la Comunidad planteó alargar dos o tres días el calendario escolar para compensar. Ahora, podría agregarse una jornada más por el 4 de mayo.

¿Si me toca en una mesa, me podré negar por el Covid?

La legislación electoral recoge muy claramente en qué circunstancias se puede un ciudadano negar a participar en una mesa electoral. Por ejemplo, si se tienen más de 65 años se puede renunciar. Pero el resto, si no quieren o no pueden ejercer esa tarea deben presentar alegaciones dentro de unos plazos ante la Junta Electoral de Zona. Deben plantear una causa «justificada y documentada» para la negativa, tanto familiar como laboral o personal.

Hasta la fecha, el temor al contagio del Covid no se contempla como causa de renuncia. Si en el día de las elecciones no hubiera suficientes personas para encargarse de la mesa electoral, la Junta de Zona podrá designar directamente a alguno de los electores que se encuentren en ese momento en el lugar de la votación. En las últimas elecciones catalanas, celebradas el 14 de febrero, miles de ciudadanos presentaron alegaciones para no acudir a las mesas.

¿Se tomarán medidas especiales por el Covid?

En el caso de los comicios madrileños del 4 de mayo, habrá de publicarse una orden específica con los detalles de la convocatoria. Por lo que se refiere a la pandemia, se elaborar un protocolo, en el que ya se está trabajando, para minimizar los riesgos de contagios durante el ejercicio del derecho a voto. En las últimas elecciones catalanas, se establecieron horarios específicos para las personas que habían dado positivo en las pruebas Covid, se instalaron mamparas frente a cada una de las urnas, y se establecieron distancias específicas entre los votantes que esperaban turno ante las mesas. Además, los miembros de éstas fueron provistos de trajes EPI de protección que tuvieron que ponerse a última hora de la jornada, para las votaciones de las personas con Covid y para realizar el recuento de los votos.