Cs no acude a la reunión entre Ayuso y Monasterio y pide un documento definitivo Fuentes de la formación naranja señalan que hay otros canales de comunicación e instan a PP y Vox a presentar un texto para estudiar la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid

Ignacio Aguado no ha acudido esta mañana a la reunión convocada a las diez por Isabel Díaz Ayuso para desbloquear el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la que sí han asistido la candidata popular y Rocío Monasterio. Ciudadanos defiende que existen otros canales de comunicación y que si Aguado no ha comparecido es porque Vox no asume ahora el documento planteado por el PP el jueves por la tarde, prácticamente calcado al del pacto en Murcia.

Fuentes de la formación naranja detallaron a ABC que el primer paso para alcanzar un acuerdo es presentar un texto definitivo, algo que, según defienden, aún no ha ocurrido. «Para desbloquear hay que presentar un texto», dicen desde el partido de Albert Rivera.

La ausencia de Ciudadanos en la cita, no obstante, no significa que las negociaciones se hayan roto. En la formación insisten en que no es estrictamente necesario una reunión, ya que hay otras formas de comunicarse como teléfono o mail. Además, aseguran que «no habría ningún problema» si PP y Vox pactan un documento que no chocase con el acuerdo de 155 puntos entre Ayuso y Aguado. Este nuevo episodio surge apenas unas horas después de que Ayuso presentase una nueva propuesta para alcanzar un acuerdo a tres bandas, con matizaciones en cuestiones como las leyes LGTBI.

En Vox explican que la reunión entre Ayuso y Monasterio se ha basado en el documento presentado por la popular, cuyo contenido «en principio» es positivo pero aún hay asuntos que matizar. Así, la intención de la formación de Monasterio es trabajar sobre ese articulado y programar una nueva reunión en la que sí esté Ciudadanos para que pueda incorporar sus apreciaciones.

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, se ha mostrado optimista pese a la ausencia de Aguado y pese a que cuando han coincido en la cafetería de la Asamblea no han intercambiado palabra. «Es cierto que no estaba Ciudadanos, pero también tiene toda la voluntad en que esto salga, por lo que eso es lo de menos. El texto es para el acuerdo, es muy parecido al de Murcia, y tenemos que ver ahora si quieren seguir con este o crear otro», ha dicho Ayuso. La candidata popular, que ha avanzado que el acuerdo «está al llegar», ha hecho especial hincapié en la necesidad de formar Gobierno para cuestiones como los presupuestos, que previsiblemente tendrán que prorrogarse.

Nuevo intento

El objetivo de la candidata popular era acercar posiciones entre Aguado y Monasterio tras el frenazo de las últimas hroas. El cénit del «bloqueo» se alcanzó el pasado miércoles después de que Vox enviara un documento a Ciudadanos que este tildó de «retroceso». Como inromó este diario, el PP remitió después una propuesta revisada que tampoco logró convencer a Aguado. Todo ello después de que los de Rivera se negaran a «firmar» un pacto a tres bandas con los de Abascal, aunque dispuestos a «asumirlo».

El nuevo documento del PP, que suprime alguna de las exigencias de Vox que la formación naranja rechazó de plano, no hace ya referencia a modificar el articulado de las leyes LGTBI. Una petición, junto a otras relacionadas con el acceso a la información sobre los extranjeros en situación irregular, que llevaron al líder regional de Ciudadanos a expresar que la Comunidad estaba «abocada a una repetición electoral». Para ellos, resultaba «incompatible» con algunas de las 155 medidas que firmaron al principio de las negociaciones con los populares.