Metro comprará más trenes el año que viene para combatir las aglomeraciones PSOE, Podemos y Ciudadanos le recriminan al Gobierno los convoyes abarrotados, el calor y la caída de la calidad de este servicio

Sara Medialdea

@smedial Seguir MADRID Actualizado: 04/10/2018 13:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Metro tiene cada vez más usuarios. 100.000 viajeros más cada día que en 2017, y un 12,8 por ciento más entre mayo y julio, según el Instituto Nacional de Estadística. Ese incremento de demanda es la causa, dice la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, de las aglomeraciones que se soportan en este servicio, y que esta mañana le han recriminado al Gobierno regional los diputados de PSOE, Podemos y Ciudadanos. La Comunidad anuncia que comprará 60 trenes y contratará más conductores para paliar el problema. No llegarán, no obstante, hasta el año que viene.

Juan Rubio (Cs) ha criticado las altas temperaturas que soportan los usuarios muchos días, y por las que se quejan amargamente a través de las redes sociales. Denuncia el gasto de 1 millón de euros en un sistema de climatización inteligente que parece no serlo mucho. También desde Podemos y el PSOE preguntaron por las aglomeraciones que se soportan en los vagones de Metro, un transporte que «ya no vuela», dijo el diputado Daniel Viondi (PSOE), porque se han retirado cientos de trenes por hallarse en ellos restos de amianto y no se compran nuevos desde «hace 10 años». Por su parte, la diputada Clara Serra (Podemos) ha afeado al Gobierno regional de ser el único que se queja de qu8e «haya demanda el uso de transporte público».

La consejera Rosalía Gonzalo ha cuantificado los usuarios de Metro: 2,5 millones de viajeros cada día. Más que hace apenas unos meses, debido, ha dicho, a que «los madrileños no cogen el autobús porque Madrid está colapsado».

Para acabar con los embotellamientos dentro de los vagones y en los andenes, ha avanzado que la Comunidad invertirá 700 millones de euros para la adquisición de 60 trenes en 2019. De ellos, 32 irán destinados a la sustitución de las unidades más antiguas y 28 para reforzar el servicio donde sea necesario.

Asimismo, Gonzalo ha recordado que 360 nuevos conductores se incorporaron en 2016 a Metro de Madrid, y ha añadido que se han adelantado las nuevas contrataciones de maquinistas.