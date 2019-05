Almeida también califica de «ultraderecha» a Vox para iniciar la reconquista de votantes al PP El candidato popular a la Alcaldía de Madrid marca distancias con la formación de Abascal para recuperar el 12,7% de las papeletas que su rival sumó el pasado domingo y poder tomar ventaja a Ciudadanos

Seguir Tatiana G. Rivas @tatianagrivas Madrid Actualizado: 02/05/2019 18:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Casado no saluda a Garrido en la recepción del Dos de Mayo

El Partido Popular se ha convertido este jueves en el protagonista de los actos del 2 de Mayo, cuya celebración institucional se ha desarrollado, como cada año, en la Real Casa de Correos. Los malos resultados electorales que cosechó en las pasadas elecciones generales (perdió casi 3,5 millones de votantes el pasado 28 de abril) y el transfuguismo de sus filas (y papeletas en las urnas) hacia Ciudadanos y Vox han obligado a Génova a dar un giro de guión en su estrategia electoral para iniciar la reconquista en las urnas de cara a las autonómicas y las municipales.

El candidato a la Alcaldía de Madrid por el PP, José Luis Martínez-Almeida, ha recogido la pauta de su presidente para poner rumbo a los comicios marcando distancias con Vox, al que también ha calificado de «ultraderecha». La estrategia es clara: recuperar la confianza trasvasada hacia la formación de Santiago Abascal, que en Madrid representó el domingo el 12,7% de los votos, para sacar ventaja al partido que le pisa los talones, Ciudadanos.

«Voy a pedir con toda la humildad que todos los votantes de Vox voten al PP. La infinita mayoría de los votantes de Vox, estoy convencido, de que no son de ultraderecha, que son votantes que se han ido del PP; que son votantes que encontraron respuestas adecuados en el PP durante muchos años y que por tanto tenemos la capacidad de volver a reconectar con ellos», ha dicho Almeida este jueves en la sede del Gobierno regional ante los micrófonos de los medios de comunicación.

Frenar la sangría

El actual portavoz del PP en el Ayuntamiento parte con ventaja en la tendencia de voto Cibeles, tal y como q uedó patente tras la cita del 28 de abril, donde los populares se situaron como las únicas siglas con posibilidad de formar gobierno en la capital, pese a que el PSOE logró el 27% de los votos. Casado conquistó en la capital de España el 20,9% de las papeletas (390.000 votos), casi la mitad de las que recabó en las Generales de 2016 y del 34,55% (563.292) que sumó en las municipales de 2015, pero suficientes aún así para ser los líderes del bloque del centro-derecha. A sólo un punto de distancia (19,9%) quedó Ciudadanos como tercera fuerza.

Al PP le urge frenar su sangría de escaños y, para ello, Almeida también ha lanzado el mismo mensaje a los 70.000 votantes que el 28-A se decantaron por Rivera: «Votasteis muchos años al PP, encontrasteis motivos para votarnos, os voy a volver a dar motivos desde la humildad de la autocrítica, del reconocimiento de los errores y de los fallos que hayamos podido cometer para que volváis a tener motivos para votar al PP». El heredero de Aguirre ha remarcado que desde la «fragmentación no se solucionan los problemas» y mucho menos «se gana a la izquierda». «Siendo nosotros más no nos puede volver a pasar lo mismo. No puede pasar que volvamos a no gobernar, a no ganar las elecciones», ha lanzado el alcaldable en referencia al .