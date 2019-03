Madrid Central: estos son los aparcamientos en los que debes entrar para evitar las multas Consulta el listado de parkings y qué distintivos están autorizado dentro del nuevo área de tráfico restringido

¿Prohibido el acceso total?

Queda prohibido acceder y aparcar incluso en aparcamientos de Madrid Central a vehículos sin distintivo ambiental, esto es, gasolina anterior al año 2000 o diésel previo al año 2006.

¿Quién puede entrar y aparcar sólo en parkings?

Los coches con etiqueta B y C no pueden cruzar el área si no estacionan en alguno de los aparcamientos habilitados. La zona SER en superficie queda restringida a residentes del barrio, los 0 emisiones y los ECO un máximo de dos horas.

¿En qué aparcamientos se puede estacionar dentro del área sin ser multado?

En un total de 56, por el momento. En el barrio de las Cortes se encuentran los siguientes: Alse Park (calle Alcalá 17 y 27); Westin Palace (Cervantes, 25); Climax (Plaza Santa Ana y plaza del Carmen); Plaza de las Cortes (dirección calle Prado).

En el barrio de Embajadores están: Amparo, 75;Atocha, 70 con San Eugenio, 4 y 6;Sánchez Bustillo (Doctor Mata con Atocha, 110); Casino de la Reina (Embajadores, a la altura del 43 con Casino); Embajadores, 35; Parking LowCost (Esperanza 4 y Primavera,2 ); Parking de Cascoro (Fray Ceferino González, 6); Primavera, 13; Relatores, 11; Ribera de Curtidores, 15; Ingemotion (Valencia, 19); Ronda de Atocha, 10.

En el barrio de Justicia (Chueca): Credesa (Augusto Figueroa, 32 con San Marcos, 39); Cielo de Madrid (Farmacia, 12); Gravina, 21; (Mercado de San Antón)Libertad, 27; EMTVilla París (Marqués de la Ensenada, 14); Piamonte, 16; Escuelas Pías (Santa Brígida, 12 y Farmacia, 13); Gales (Valverde, 13); AML (Hernán Cortés, 8); Interparking Hispania (plaza de Barcelón con Mejía Lequerica, 17); EMT plaza de Pedro Zerolo; Tudescos (plaza de Soledad Torres Acosta con Silva, 22); Plaza del Rey (calle Barquillo, 8).

En el barrio de Palacio-Los Austrias: Plaza de Oriente (por el túnel de Bailén); Isabel la Católica, 12; Garaje Fermar (Mesón de Panos, 11); Hotel Santo Domingo (San Bernardo, 1); VOT (Ventosa, 28); Meliá Hotels (Cuesta de Santo Domingo, 5 y calle Bola, 6); Mercado de la Cebada (plaza de la Cebada).

En barrio de Sol: Corte Inglés Callao (Abada, 1); Eurostars Dr. Cortezo (Doctor Cortezo, 10); EMTPlaza Mayor (entradas por calle Felipe III, c/Gerona y c/Toledo); Jardines, 16; Corte Inglés de Preciados (Maestro Victoria, 4); Toledo, 88; plaza de las Descalzas Reales; EMT Jacinto Benavente;

Barrio de Universidad (Malasaña): Santana (Andrés Borrego, 19); Adabayo Barco (Barco,1); Fuencarral, 101; Pizarro, 16; Allas (Pizarro, 5); Luna (Pizarro, 7); Reim (San Bernardino, 4); Santa Bárbara, 1; Santa Cruz de Marcenado, 14; Santa Cruz de Marcenado, 20; plaza de los Mostenses (Pza. de los Mostenses (desde c/García de Molinas).

Consejo tras abonar el estacionamiento del parking

Ante los posibles fallos del sistema de Madrid Central se recomienda a los usuarios de los aparcamientos que soliciten siempre el recibo donde figura la fecha y la cantidad pagada como prueba que aportar en caso de ser multado.

Importe de la multa

Infringir la ordenanza por la que se rige Madrid Central implica 90 euros de sanción, como con las antiguas APR. Por pronto pago se reduce a 45 euros.

¿Cómo afecta a las motos?

Vía libre las ecológicas; con etiquetas C o B pueden cruzarla de 7 a 22 horas, las 24 horas si aparca en parking. Si no tiene distintivo por ser antigua y contaminante, sólo se podrá acceder a garaje privado y hasta el 31 de diciembre.

Movilidad reducida

Siempre podrán entrar indistintamente de la etiqueta de su coche.