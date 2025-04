Guerra de las basuras: amenazan con dejar en la calle los residuos de 750.000 vecinos desde el lunes

sobre la bocina, como suele decirse en los partidos de baloncesto: así se buscaba ayer la solución ante la, ahora s í, inminente clausura del vertedero de Alcalá de Henares, al que llegan cada día los camiones de recogida de basura procedentes de 31 municipios del este de la región. Camiones que no podrán continuar haciéndolo desde este fin de semana, según advirtió el presidente de la Mancomunidad del Este , Javier Rodríguez , porque la instalación se ha llenado.

Noticias relacionadas La Mancomunidad del Este dejará de recoger basuras e irá a los tribunales si Valdemingómez no las acepta

La consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid enviaba a mediodía de ayer un último informe al Ayuntamiento de Madrid asegurando que Valdemingómez era «la única alternativa técnica viable». El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, aseguraba que si eso era así, «la ciudad de Madrid no puede evadir su responsabilidad con la corona metropolitana», lo que parecía un «si» al traslado de los residuos.

El asunto puede acabar ante los tribunales, donde acudirá el presidente de la Mancomunidad para «pedir algún tipo de medida de amparo»

Si no se da una respuesta formal antes del lunes, ese día «la basura se quedaría en las calles de nuestros municipos», aseguraba ayer el presidente de la Mancomunidad, alcalde a su vez de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez. La Mancomunidad del Este celebró ayer una Asamblea en la que se terminó «redoblando el ruego al Ayuntamiento de Madrid» para que permita llevar a Valdemingómez las basuras de las localidades del este, de manera temporal y a cambio de recibir ciertas cantidades económicas. Lo hacían «de la manera más sincera y humilde». Afirmaban haber realizado «todos los esfuerzos necesarios a lo largo de los últimos años» para no llegar a esta situación. Lo cierto es que el vertedero de Alcalá se tiene que cerrar mientras su sustituto de Loeches todavía está en construcción.

Javier Rodríguez ofrecía ayer separar los residuos y enviarlos al vertedero madrileño durante unos meses, si finalmente hay acuerdo con la capital. O «retener» la basura «durante dos días de manera excepcional» en la instalación auxiliar de separación de residuos. Pero más allá de esas 48 horas de gracia, no habrá más opción, dijo, que «dejar la basura en las calles».

Villacís sigue peleando

Javier Rodríguez avanzó además que no descarta «acudir a la justicia ordinaria y pedir algún tipo de medida de amparo para solucionar esta situación».

En el fondo del asunto late el conflicto entre las dos «almas» del Gobierno municipal de Madrid. Mientras el alcalde José Luis Martínez-Almeida (PP), aceptaba negociar las condiciones de esta nueva llegada de residuos a Valdemingómez, de manera temporal, su vicealcaldesa Begoña Villacís (Cs) se ha cerrado en banda a esta posibilidad, que considera un «atajo» para quienes no han cumplido con sus obligaciones. Y que, además, perjudicaría a los vecinos de Madrid.

Llevar los residuos Loeches ha sido descartado por los técnicos de Medio Ambiente «desde el punto de vista legal, técnico y medioambiental»

Villacís teme que esto sea sólo el principio de una crisis mayor , dado que hay otros vertederos de la región, como los de Pinto –que recoge los residuos del sur– o Colmenar Viejo –los del norte–que están también cercanos a su colmatación. Por eso, la vicealcaldesa no se mueve ni un milímetro de su postura: «Si la Comunidad no nos obliga, yo no me siento obligada a asumir los residuos de nadie», decía ayer.

En esta tesitura, el alcalde prometía ayer una respuesta «inminente» porque era «consciente de la fecha de caducidad» de la instalación de Alcalá. En un acto junto a la presidenta Díaz Ayuso, señalaba que siValdemingómez era la única opción, Madrid no podía «evadir su responsabilidad con la corona metropolitana».

«Dar solución»

También el vicepresidente regional, Ignacio Aguado , apuntaba que «hay que dar soluciones a casi un millón de vecinos que viven en el este de la Comunidad», y «la única solucion técnicamente viable es que Valdemingomez acoja los residuos hasta la puesta en marcha de la planta de Loeches, y que después la basura equivalente generada por los vecinos de Madrid sea enviada sin coste para ellos a Loeches. Estoy seguro de que finalmente la Mancomunidad y el Ayuntamiento llegarán a un acuerdo».

Lo último que ha aportado la consejería de Medio Ambiente ha sido un informe técnico en el que insta al Consistorio madrileño a aceptar la solución de Valdemingómez porque, según sus expertos, es «la única alternativa técnica viable que se contempla a día de hoy».

Se insistía además en el documento en que la opción de llevar las basuras a Loeches se descartaba «desde el punto de vista legal, técnico y medioambiental»: no sólo por lo que tardarían en darse los permisos como porque llevar allí residuos sin tratar, y que se vertieran directamente, supondría incumplir la normativa europea y española.

Este último informe fue enviado a mediodía de ayer por correo ordinario desde la consejería de Medio Ambiente al Ayuntamiento de la capital. También se les hizo adelantó el texto por correo electrónico , para que los responsables municipales pudieran conocer su contenido y valorarlo cuanto antes.