Sesión de investidura, en directo: Comienza el pleno sin candidato a presidente en la Asamblea de Madrid

12.02Habla Begoña Villacís ante los micrófonos de la Asamblea: «Cs ha hecho todo lo que podía para dar un Gobierno a esta región. Nadie puede decir lo contrario».

12.01Pepu Hernández lamenta que «quienes venían a regenerar (Ciudadanos) impidan que haya un gobierno renovado». Errejón también echa en falta la opción de votar la investidura de Gabilondo, el candidato que más votos recibió en las urnas el 26-M.

11.59«El camino correcto es lo que sucedió ayer con dos meses de retraso: sentarse a hablar», opina Iván Espinosa de los Monteros. «Si ellos no quieren, no se les puede forzar», dice en referencia a las declaraciones de Ignacio Aguado sobre que no volverán a sentarse en una mesa con Vox porque «ya está todo negociado y ya hay acuerdo entre PP y Cs».

11.58«Los madrileños no quieren repetición de elecciones y Vox hará todo lo posible para evitarlo», dice Rocío Monasterio, que ha bloqueado la investidura de hoy de Ayuso.

11.55«Nuestra obligación es trabajar para que no haya nuevas elecciones y encontrar salida a esta situación. Necesitamos que se desbloquee. Tenemos que empezar a pensar más transversalmente. Hablar unos con otros, ponernos de acuerdo», asegura Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, quien había llegado a un acuerdo con Podemos y Más Madrid para la investidura, pero sin conseguir la mayoría de 67 escaños.

11.52Íñigo Errejón (Más Madrid) no termina de creerse las palabras de Aguado, respecto a que no habrá más encuentros a tres. En todo caso, cree que es cuestión de tiempo: «Han elegido a sus socios de camino, y la única duda que tienen es cómo hacerlo; van en el mismo coche con PP y con Vox, y sólo les falta decidir si Vox va sentado detrás o si lo esconden en el maletero».

11.51Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos, continúa culpando a Vox de la situación, y lamenta: «Es un fracaso que no haya una investidura tras 47 días». Le preocupa la «mala imagen que estamos dando a los madrileños, que deben estar entre hastiados y preocupados». Y asegua que, en todo caso, «no habrá más mesas a tres porque ya está todo negociado con el PP; no hay nada que negociar».

11.50Uno de esos invitados, el alcalde de Madrid, acaba de llegar a la Asamblea. «Los madrileños no entienden que no haya habido un acuerdo a tres en Madrid; creo que sabrán valorar que hemos hecho todos los esfuerzos posibles», asegura.

11.49Para el pleno, entre acreditaciones permanentes y las tramitadas específicamente para hoy, hay 250 informadores acreditados (periodistas, fotógrafos, operadores de cámara, técnicos…). Por otra parte, hay 190 invitados, entre ellos Martínez-Almeida, Villacís, Levy, Pepu Hernández, Adolfo Suárez, María del Mar Blanco, Zaida Cantera, José Manuel Franco, Marcos de Quinto, Santiago Abascal, Espinosa de los Monteros, Pío García Escudero y Cristina Narbona.

11.48«Esto es lo más ridículo que hemos visto nunca en la Asamblea de Madrid», señala un diputado veterano ante la inminente celebración del primer pleno de investidura sin candidato de la historia de esta institución.

11.44Expectación mediática a las puertas del hemiciclo de la Asamblea de Madrid cuando está a punto de llegar lo que algunos llaman ya «el pleno de desvestidura».

11.43Desde el PP se muestran optimistas y esperan que la repetición no llegue a producirse. Fuentes del partido aseguran a este diario que la convocatoria de un pleno de investidura con candidato puede producirse la «próxima semana», informa nuestra compañera Sara Medialdea, desde la Asamblea de Madrid.

11.40Con la celebración del pleno sin candidato, da el pistoletazo de salida al plazo de dos meses para convocar nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid. En caso de que no haya acuerdo durante el periodo estival, el 10 de septiembre Juan Trinidad debe convocar los comicios, que se celebrarán en noviembre.

No, Iñigo. Solo llamamos fascistas a aquellos que nos insultaron, nos escupieron y nos rociaron con orina...A esos a los que tú proteges y cuyas acciones todavía no has condenado. Tus “compas”. https://t.co/N9Cx079YGC — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) 10 de julio de 2019

11.37Ignacio Aguado (Cs) no ha compartido la afirmación de la candidata popular. De manera muy rotunda, ante los micrófonos de los medios de comunicación, ha asegurado que su formación no volverá a reunirse con Vox: «Monasterio no quiso que le explicáramos el acuerdo. No va a haber más reuniones a tres. No habrá mesas a tres. Ya hay un acuerdo cerrado. Si Vox rectifica, tendrñá que comunicarlo al presidente de la Asamblea y, si no, tendremos que ir a segundas elecciones».

11.34«La reunión de ayer fue relativamente breve, donde lo destacable es que por fin se sientan Vox y Cs en una mesa. Propongo, a partir de mañana crear una mesa a tres porque es evidente que tenemos que unir los votos, de nada sirve hacer reuniones de última hora», ha declarado la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a la Asamblea.

11.29La Cámara regional se ha dividido en dos bloques: por un lado, PSOE, Podemos y Más Madrid, que suman 64 escaños, a tres de la mayoría absoluta; por otra parte, PP y Cs se quedan en los 56 y necesitan a Vox para gobernar. El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ha considerado que con estos números ningún candidato tiene los apoyos suficientes para ser investido.

11.28Tras la reunión de ayer a tres bandas de PP, Cs y Vox, Rocío Monasterio mantiene su «no» al Gobierno de coalición entre Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. La representante de Vox en Madrid considera que no se ha tenido en cuenta a su partido y no votará a favor de la investidura hasta que su programa sea firmado por las tres formaciones.

11.25Buenos días. Falta media hora para que en la Asamblea de Madrid dé comienzo el pleno sin candidato a presidente. Por primera vez en la historia, no habrá votación en la sesión, sino solamente una intervención de 10 minutos por partido. En ABC les contaremos, minuto a minuto, lo que sucede en la Cámara regional.