Denuncian otra vez a la «coach» Elena Lorenzo ya multada por ofrecer una 'cura' para la homosexualidad En septiembre del año pasado, la Comunidad de Madrid multó con 20.001 euros a esta mujer, en la primera sanción a una persona por infracción muy grave contra la Ley de protección integral contra la LGTBIfobia

S. L. Actualizado: 07/02/2020 13:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La asociación Arcópoli para la defensa de los derechos y libertades LGTBI ha denunciado de nuevo a la «coach» («terapeuta») Elena Lorenzo, multada ya en 2019 por la Comunidad de Madrid por ofrecer terapias contra la homosexualidad, porque -dice- anuncia un curso «encubierto» de este tipo.

En una nota remitida este jueves, Arcópoli afirma que la mujer, «condenada por terapias ilícitas» en 2019, ha abierto una página nueva para ofrecer sus servicios para «curar» la homosexualidad después de haber recuperado el dinero de la sanción mediante donaciones en internet.

En septiembre del año pasado, la Comunidad de Madrid multó con 20.001 euros a esta mujer, en la primera sanción a una persona por infracción muy grave contra la Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad.

Ahora, Arcópoli denuncia que Lorenzo ofrece en internet el curso «El camino a la heterosexualidad», que en realidad -dice- «lo que se ofrece es una de las conocidas como terapias de "curación de la homosexualidad" y de ahí el título que de forma subrepticia te dirige a la heterosexualidad».

«Este tipo de iniciativas están totalmente prohibidas en la Comunidad de Madrid por la ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género», recuerda la Asociación.

El vocal de delitos de odio de Arcópoli, Rubén López, dice en la nota que Lorenzo seguirá «utilizando subterfugios legales para poder seguir con sus sesiones que lo único que provocan es ansiedad, frustración, depresión y, en ocasiones, tentativas de suicidio al comprobar que estas terapias no sirven para nada».

Arcópoli exige al Gobierno de España que prohíba legalmente a nivel estatal estas terapias con sanciones contundentes que disuadan de seguir practicándolas, penas de cárcel como ha propuesto el gobierno alemán, así como la inhabilitación para ejercer actividades económicas que puedan encuadrar estas terapias «deshumanizadoras».

No han tardado en llegar las reacciones ante esta nueva denuncia. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha apuntado en su perfil de Twitter que la homosexualidad «no es ninguna enfermedad y por tanto no necesita cura. La homofobia, sí». Además, ha incidido en seguir trabajando «juntos» para «evitar que el odio se apodere de nuestra sociedad».

En septiembre pasado, el consejero madrileño de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, dijo que la Comunidad de Madrid sancionará «de manera ejemplar» las terapias de reversión de la homosexualidad y los comportamientos homófobos de todo tipo a medida que se resuelvan los expedientes en tramitación.

También, en abril pasado, a partir de varias denuncias presentadas, la Comunidad de Madrid anunció que investigaría otros cursos para «curar» la homosexualidad impartidos supuestamente por el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, perteneciente a la Diócesis de Alcalá de Henares.