Denuncian «dedazo» en la adjudicación de los conciertos de Parla El Ayuntamiento publicita las orquestas sin que el contrato haya sido aún adjudicado

Seguir Adrián Delgado @AdelgadoLeon MADRID Actualizado: 07/08/2019 00:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Dimisiones y bajas en el PP por los candidatos municipales para el 26-M

El programa de las fiestas patronales de Parla, que tendrán lugar del próximo 1 al 10 de septiembre, informa desde el pasado 1 de agosto de una «variada propuesta de festejos» que el alcalde, Ramón Jurado (PSOE), espera que «permita dejar de pensar un poco en los problemas diarios y poder crear bonitos recuerdos». De momento, la a priori inocente publicación del libro de fiestas de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad –patrona del municipio– esconde entre sus páginas la sospecha de un «dedazo» en la adjudicación de un contrato público. Esa es la sensación que, al menos el PP de Parla, tiene después de conocer que el Ayuntamiento haya informado en esta publicación de las actuaciones de cuatro orquestas. Su contratación se encuentra recogida en un concurso público al que se han presentado «varias empresas» y que todavía no ha sido resuelto. La Junta de Gobierno del municipio sureño no ha aprobado aún la adjudicación de ese «servicio de artistas y orquestas» reflejado en un pliego de condiciones que fue publicitado en abril por la anterior corporación.

«Sin que se haya procedido a ese trámite, no hay empresa adjudicataria para el servicio», explican fuentes del PP parleño preguntadas por ABC. «Si a la mesa de adjudicación, que es la Junta de Gobierno, no ha llegado la propuesta de la empresa adjudicataria y si, por lo tanto, no ha aceptado oficialmente trabajar para el Ayuntamiento de Parla, ¿cómo es posible que se anuncien en el programa de fiestas las orquestas Skaner –el 7 de septiembre–, Cover Band –el día 8–, La Brigada –el 9– y Supersónica –en el cierre de los festejos–?», se preguntan los populares.

El proceso de licitación, para el que se prevén 57.717 euros (IVA incluido), impone en su pliego que la empresa adjudicataria contrate a los artistas Demarco Flamenco y Los Rebujitos –anunciados igualmente en el programa–. Nada dice expresamente sobre qué cuatro orquestas y qué dos Dj’s deban completar el cartel de los festejos. Asimismo, señala que no es «divisible» en lotes. «Se supone que si ya se saben y se publicitan, es porque la empresa está ya elegida de antemano», destacan.

«Es, cuanto menos, poco ético y llamativo que, sin saber qué empresa es la ganadora del concurso público y teniendo que pasar después al menos diez días para que la ganadora presente toda la documentación pertinente que acredite que cumple los requisitos, el Gobierno (PSOE-Podemos) difunda las orquestas contratadas sin que se haya realizado ese contrato», añaden los populares sobre el programa de fiestas en el que también aparece el saludo de la concejal de Cultura, Gema Torres. «Confío en que el programa de actividades sea de vuestro agrado, porque desde la Concejalía de Cultura nos hemos esforzado por prepararlo con el mayor esmero y cuidado», señala.

Tal y como ha podido comprobar este diario en la plataforma de contratación, la licitación –la número 12/19 del Ayuntamiento de Parla– se encuentra en fase de «evaluación». «¿En qué situación quedan el resto de empresas que se han presentado a dicho concurso público?», cuestiona el PP de Parla que asegura que en las Juntas de Gobierno Local que están publicadas hasta el pasado 31 de julio no hay ninguna mención a este asunto. Ramón Jurado accedió a la Alcaldía el pasado 15 de junio con el apoyo de Podemos.