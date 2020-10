Cs denuncia que Ayuso convoca a los empresarios sin avisar al consejero de Economía Nuevo roce entre los dos socios del Gobierno regional por el ninguneo al titular del área. Desde el PP señalan que «aún no se ha convocado a nadie»

Sara Medialdea MADRID Actualizado: 03/10/2020 17:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Ayuso admite que sopesó convocar elecciones anticipadas en Madrid

Nuevo choque entre los socios de Gobierno de Madrid: la jefa del Ejecutivo, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado a los empresarios a una gran conferencia que tendrá lugar el próximo martes, con el objeto de afianzar el peso de Madrid y tranquilizar a los posibles inversores sobre el futuro. Esa cumbre, según fuentes de Ciudadanos, se hace sin avisar ni convocar al consejero de Economía, Manuel Giménez, de la cuota de Ciudadanos en el Gobierno autonómico. Desde el gabinete de Ayuso niegan los hechos, y aseguran que aún se está organizando la reunión y no se han hecho las convocatorias.

En Ciudadanos se enteraron de la intención de Díaz Ayuso de mantener un gran encuentro con el mundo de la empresa la próxima semana por una noticia de El Confidencial. Les molestó mucho, y así lo manifestaron, que se hubiera organizado un evento así sin contar con el consejero de Economía, Manuel Giménez.

Este sería, insistían, un nuevo desaire en una semana en la que el vicepresidente Ignacio Aguado ha sido desautorizado públicamente dos veces por la jefa del Ejecutivo regional.

Sin embargo, fuentes del gabinete de Ayuso consultadas por ABC aseguraron que la reunión aún está en preparación. «Aún se está diseñando la reunión y no se ha comenzado las convocatorias». E insisten: «No es posible que digan quién no ha sido convocado cuando todavía no ha sido convocado nadie». Además, aseguran que la presidenta en persona «ha hablado con el consejero de Economía sobre este asunto».

Sin embargo, en Ciudadanos insisten que sí se sabe que en esa reunón estará el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, al que al parecer, indican, sí ha dado tiempo a avisar.

Caida del 17% del PIB

Precisamente este sábado, Fernández-Lasquetty ha facilitado previsiones de cómo afectarán las nuevas restricciones a Madrid: prevén una caída anual del 17 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Estas nuevas limitaciones para contener la pandemia, que afectan a Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas, supondrán la pérdida de 18.000 empleos a la semana, ha precisado.

Según sus cálculos, la previsión de caída del PIB es un dato «gravísimo, nunca jamás ha pasado algo semejante». No obstante, ha apuntado también que los datos del paro de septiembre reflejan que la Comunidad Madrid «resiste mejor o sale antes de las crisis», ya que el desempleo bajó un 1,25 por ciento, mientras que la media nacional cayó el 0,7 por ciento.