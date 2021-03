La decisión del Gobierno condena a la estación de esquí de Navacerrada al «cierre definitivo» La empresa concesionaria ha solicitado una reunión al Ministerio de Transición Ecológica para trasladar su «desacuerdo» ante la «decisión política sin fundamento» de no renovar la concesión de tres pistas emblemáticas

La empresa se ha pronunciado 13 días después de que el comunicado del Gobierno cayera como una bomba sobre el puerto de Navacerrada. El Ministerio de Transición Ecológica anunció su decisión de no renovar la concesión a tres pistas emblemáticas de la estación de esquí, El Bosque, Escaparate y Telégrafo y este martes la concesionaria ha trasladado sin miramientos su «desacuerdo» ante una «decisión política sin fundamento». Alegan que la estación de esquí «está condenada al cierre definitivo».

Puerto de Navacerrada Estación de Esquí S.A. se opone así a la medida «injusta» del Organismo Autónomo Parques Nacionales que entristeció hace dos semanas a esquiadores y parroquianos del puerto. «El puerto de Navacerrada sigue vivo gracias a su estación de esquí, que constituye un centro de actividad económica, deportiva y de turismo sostenible», señala la empresa en un comunicado. Los argumentos del Ministerio para no renovar la concesión de 25 años de los terrenos, que vence el próximo 3 de abril, son dos: la elevada presión turística que sufre la montaña y el cambio climático.

«Ya no nieva como antes», es una frase repetida en la montaña. Desde la década de los 70, la temperatura media en el puerto ha aumentado 1,95ºC y las nevadas han caído un 25 por ciento. Los responsables de la estación, no obstante, señalan que «los problemas de tráfico no se deben a la estación de esquí»; que la actividad de los esquiadores, una media de 500 personas durante los 70 o 90 días que abren las pistas, «no genera la masificación de visitantes a la zona»; que «el cambio climático no compromete la viabilidad de la estación». Las tres pistas que desaparecerán son las únicas que cuentan con cañones de nieve artificial y las que «generan más días de esquí». «De ser cierta la argumentación del Ministerio, la totalidad de las 38 estaciones de esquí que hay en España no serían viables», apuntan.

Por otro lado, el desmantelamiento de la estación «implicaría el abandono y la vandalización de las instalaciones, el despido de sus más de 30 trabajadores directos, así como la afección a más de 200 puestos de trabajo indirectos y a la actividad económica en los municipios cercanos». Cada euro gastado en un forfait repercute en 6 euros de gasto en el territorio de montaña, según calcula la empresa. Y los municipios afectados también han alzado la voz.

Responsables de los ayuntamientos de Navacerrada, Cercedilla y La Granja de San Ildefonso (que pertenece a Segovia) se han reunido este martes con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para «buscar una solución pactada» al cierre de las pistas, informa Ep. Desde el Consistorio de Navacerrada declaran que el puerto «muchos años ha permanecido en situación de abandono» y que «durante más de 20 años» se lleva pidiendo que «se reactive, no que se paralice, si no que tenga un Plan de Ordenación integral de infraestructuras y combinado objetivo medioambiental y que se haga de forma efectiva».

Por ahora, el objetivo del Ministerio es que las 7,6 hectáreas señaladas reviertan a dominio público forestal y regresen a su estado original. La empresa concesionaria, a quien le corresponde desmantelar todas las instalaciones antes del 30 de octubre de este año, ha solicitado una «reunión urgente» con el Organismo Autónomo Parques Nacionales para compartir las «nefastas consecuencias» de la orden. Mientras tanto, ya han surgido iniciativas como #SalvemosEsquíNavacerrada y la recogida de firmas en change.org. La segunda estación de esquí más antigua de España, donde han aprendido miles de madrileños y la familia olímpica de los Fernández-Ochoa, se rebela contra su final.