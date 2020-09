El confinamiento en Madrid se hará por barrios, no por distritos El Gobierno regional remata los flecos de las nuevas medidas, más restrictivas, que impondrá para frenar la expansión del Covid-19

Las medidas de restricción de movilidad que va a poner en marcha el Gobierno regional madrileño, y con las que intenta frenar la expansión de los contagios por Covid-19, no se aplicarán por distritos completos, sino por barrios. Concretamente, por zonas básicas de salud, según ha podido saber ABC de fuentes oficiales.

La Comunidad de Madrid está dividido en unas 300 zonas básicas de salud. Los distritos donde peores datos hay en la actualidad son lso de Puente de Vallecas, Usera, Villaverde y Ciudad Lineal. Y entre los municipios, Parla, Fuenlabrada, y Torrejón de Ardoz.

El consejero de Justicia, Enrique López -no el de Sanidad- ha explicado en las últimas 24 horas en varios medios de comunicación que la palabra confinamiento no fue una buena elección para hablar de lo que se pretende hacer, que son limitaciones de movilidad. Afectarían fundamentalmente los contactos sociales, pero no a los viajes relacionados con el trabajo o los estudios.

Se intentaría que las personas residentes en esos barrios realizarían sólo los desplazamientos necesarios, excluyendo el resto, y limitando lo más posible los contactos sociales, que son la fuente demostrada de contagios.

Además, en sus explicaciones ha insistido en las dificultades legales que tendría la Comunidad de Madrid para aprobar un confinamiento, dado que no cuenta con herramientas legales para llevarlo a cabo porque, según ha comentado, el Gobierno Central no las ha puesto a su disposición. Esto obliga a las regiones que adoptan estas medidas a quedar a expensas de la decisión de un juez al respecto.

Las medidas de confinamiento selectivo fueron adelantadas este miércoles por el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, y afectarían no sólo a zonas de la capital, sino también a aquellos municipios que estén más afectados por los casos de coronavirus.