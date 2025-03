«Las UCI de Madrid están casi al cien por cien de su capacidad»

El pasado 8 de marzo el jefe de servicio de la UCI del Hospital Clínico de Madrid creó un grupo de WhatsApp que ayudó a salvar muchas vidas . Allí incluyó a todos los jefes de servicio de Intensivos de los hospitales madrileños. Primero, ... para compartir angustias y preocupaciones y después para crear un sistema de distribución de enfermos cuando la capital se convirtió en el epicentro de la pandemia. Lo llamó «Tetris» porque servía para «encajar» enfermos, cuando la unidad de un hospital se saturaba. Ahora seis meses más tarde ese grupo está tan activo como la pasada primavera y se ha convertido en el mejor termómetro para testar la situación. « El problema es que ya no podemos derivar enfermos. Todas las UCI de Madrid están a rebosar y no hay posibilidad de trasladarlos a centros privados, como hacíamos entonces », asegura a ABC.

¿Ha llegado ya la segunda oleada del virus a las unidades de cuidados intensivos?

-Sin duda. Las UCI de Madrid están ya al cien por cien, prácticamente, y con muchas dificultades para ingresar enfermos . En primavera, los enfermos tenían miedo a ir al hospital, se paralizaron todas las cirugías no urgentes, se redujeron los accidentes porque había confinamiento. Pero ahora tenemos las unidades con enfermos Covid y no Covid y con personal sanitario aún de vacaciones. Hasta finales de septiembre tendremos camas cerradas por las vacaciones de los sanitarios. Madrid cuenta con 925 puestos de enfermos críticos en sus hospitales, pero solo contamos ahora con 500 camas disponibles .

El viceconsejero de Sanidad de Madrid, Antonio Zapatero, decía esta mañana que solo hay 354 camas UCI ocupadas por pacientes Covid, que la situación está controlada y que Madrid tiene aún capacidad de respuesta

-No sé, la situación cambia con rapidez. Quizá, en ese momento, no tenía los datos actualizados o intentaba tranquilizar a la población.

También ha dicho Zapatero que la situación es diferente que en la pasada primavera porque la mitad de los enfermos ingresados no están intubados, son menos graves. ¿Coincide con su diagnóatico?

-Al principio, era así. Cuando a finales de julio empezaron a llegar enfermos por Covid a las UCI podíamos manejar la situación de muchos con gafas nasales de alto flujo, un soporte respiratorio que ayuda a respirar a los enfermos sin necesidad de intubarlos. Pero eso ha cambiado hace tiempo. Ahora de los 370 enfermos ingresados en intensivos por Covid, 280 están con ventilación mecánica y 90 con gafas nasales. Se están acumulando los enfermos que requieren ventilación mecánica. Lo que es verdad es que tardamos menos tiempo en dar altas. Tenemos casi tantas altas como ingresos y sabemos cómo manejar mejor la enfermedad.

¿Cómo se puede salir de esta situación?

-Lo más rápido sería poder contar con los hospitales privados. Aunque entiendo que no es fácil hacerlo. L as UCI se ampliarán cuando vuelva el personal de enfermería e intensivistas de vacaciones . No es sencillo contratar más personal porque literalmente no hay sanitarios especializados para abrir más puestos y vigilar 24 horas al día a un enfermo.

¿No se podía haber previsto esta situación?, ¿se debería haber contratado más personal?

-Está claro que los cálculos han fallado. Se pensó que no nos veríamos en esta situación hasta octubre y ha ocurrido a finales de julio. La orden, en mi opinión correcta, era que el personal sanitario tuviera vacaciones para descansar de unos meses muy duros. Tampoco era fácil contratar intensivistas. No hay intensivistas en paro a los que se les pueda contratar . Nuestra propuesta era reciclar y entrenar a médicos con especialidades similares (anestesistas, urgenciólogos, enfermeras de quirófano...) .