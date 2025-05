Las claves del secuestro de los tres niños de Aranjuez presuntamente a manos de su madre

Se llaman Jonathan, Adán e Izan Cebrián Renedo. Tienen 5, 7 y 9 años y no se sabe nada de su paradero desde la primera hora de la tarde del 14 de noviembre. La Policía Nacional les busca después de que, presuntamente, su madre se los llevara de un centro de menores de Aranjuez y no los devolviera. La desesperación del padre es máxima. Fuentes del caso indican que una de las hipótesis es que se encuentren escondidos en Madrid o Córdoba, pero no creen que la madre haya actuado contra la integridad física de las criaturas.

Hace unos años, los servicios sociales de la Comunidad de Madrid arrebataron la custodia a los padres, Miguel Cebrián y Nieves Bartu Renedo. Consideraron las autoridades autonómicas que la pareja, muy joven, no estaba en condiciones de seguir al cargo de los menores. Miguel, natural de Getafe y residente en San Agustín de Guadalix, recientemente, recuperó parcialmente esa custodia: se estableció un régimen de visitas y recogida durante los fines de semana.

Y eso pasó el día de autos. Se los llevó consigo y, sobre la una de la tarde del domingo, los devolvió a la residencia infantil Madre Teresa, en Aranjuez, donde llevaban meses. Precisamente en ese momento, coincidió con la llegada de la madre, que solo podía disfrutar unas horas a la semana de los tres.

Nieves, la madre de los niños

Visita programada

Se los llevó en una visita programada que debía acabar a las nueve de la noche. Pero llegó el momento y no apareció ella ni sus tres hijos, explican fuentes del caso a ABC. Los encargados del centro intentaron localizar a Nieves, de 27 años, que ha residido en Ciempozuelos, por todas las maneras. Los tres números de teléfono con los que cuenta aparecen desactivados.

A las once de la noche, los responsables dieron aviso de la desaparición. La Consejería de Familia, que es quien ostenta la tutela de los tres, ha interpuesto la correspondiente denuncia. El caso lo ha asumido la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la comisaría de Aranjuez. Tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional y SOS Desaparecidos han difundido la alerta.

El coche de Nieves está localizado y no ha sido utilizado para la sustracción, puesto que se encuentra averiado. Se sospecha que pudo llevarse a sus hijos en tren y se apunta a Madrid y Córdoba, donde tiene lazos, como posibles puntos de huida. Su vida, afirman las fuentes consultadas, no es precisamente muy equilibrada.

Dos de los niños precisan medicación : uno por una operación reciente y otro por problemas de hiperactividad.

