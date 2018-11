Carmena impone un veto confuso al coche: preguntas y respuestas sobre Madrid Central El gran área restringida entra en vigor a modo de «fase pedagógica» hasta el 8 de enero. A partir de entonces comenzará la fase de prueba del sistema telemático de multas

Marta R. Domingo

El gobierno de Manuela Carmena estrena hoy el proyecto con el que aspira recabar más votos para Ahora Madrid: el cierre del tráfico al centro de la capital a los vehículos más contaminantes. El veto a los coches afectará a los no residentes en la zona, que abarca un área de 472 hectáreas, y a los que carecen de etiqueta medioambiental de la DGT, un total de 1.792.208 turismos.

El arranque de Madrid Central ha estado a punto de frustarse tan sólo 12 horas antes de su puesta en marcha tras un recurso de medidas cautelarísimas interpuesto ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por Automovilistas Europeos. Pese a la desestimación «in extremis», el Ayuntamiento acumula otras cuatro demandas en este sentido, por lo que la semana que viene, cuando se pronuncien al respecto, aún podrían suspender el plan de Carmena. No obstante, si nada lo frena, este coto al coche, con el que pretenden reducir un 40% de la polución, sólo se producirá a medio gas, puesto que desde hoy y hasta principios de marzo se aplicará una fase sólo informativa, sin multar a los infractores.

Durante estos meses, el área de Medio Ambiente y Movilidad seguirá analizando el alcance de la medida y podría introducir cambios. Unas modificaciones que exige una plataforma de afectados integrada por 79 colectivos, entre autónomos, pymes, restauradores, hoteleros, comercios, empresas de paquetería o gestores de aparcamientos. Calculan que Madrid Central afectará de forma negativa a casi un 40 por ciento de la actividad del comercio madrileño y a 20.000 establecimientos de la zona. Los perjudicados llevan casi dos meses denunciando la «confusión» y la «mala gestión» del Ayuntamiento para tramitar los permisos de acceso. El hartazgo es tal que han llegado a exigir la dimisión de la delegada Inés Sabanés por su «intransigencia».

MULTAS

La Policía Municipal, los agentes de Movilidad y funcionarios del servicio de atención Ciudadana se situarán en 28 puntos de entrada al área para informar a los conductores de las restricciones. No impedirán el acceso, ya que, en realidad, Madrid Central será un ensayo hasta febrero: «En principio los controles de acceso en esta fase informativa prácticamente van destinados a la seguridad, a la fluidez del tráfico y a la información, por tanto no vamos a poner controles de acceso con un policía diciendo “stop, no puede pasar”. Vamos a ir informando de todas las condiciones de despliegue de esa norma», explicó ayer la delegada.

¿Si hoy entro en el área sin permiso, me multarán?

A partir del 8 de enero comenzarán los dos meses de prueba del sistema telemático de gestión de multas. Durante este tiempo, se enviarán cartas de aviso a las personas que incumplan la normativa, sin sanción económica. En principio, según ha reiterado en varias ocasiones la propia alcaldesa, cuando finalice febrero comenzarían a ser cobradas esas infracciones, que ascenderían a un total de 90 euros.

ETIQUETASDE LA DGT

Con Madrid Central, podrán moverse por el centro sin restricciones los vecinos empadronados, sus invitados por un día hasta un máximo de 20 al mes y los coches de las personas con movilidad reducida. El resto, deberán aportar etiquetado de la DGT para acceder. No obstante, hasta el 24 de abril no será obligatoria tenerla pegada en la luna del coche. El sistema de cámaras leerá su matrícula y sabrá identificar con qué tipo de coche circula.

¿Qué restricciones tienen los coches Cero y los Eco?

Los Cero podrán circular y estacionar en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) sin restricción horaria. En el caso de los ECO podrán entrar y aparcar en el SER un máximo de dos horas al día.

¿Qué limitaciones se imponen para los que tienen coche B o C?

El Ayuntamiento permitirá su paso por Madrid Central siempre y cuando se dirijan a un aparcamiento público o garaje privado.

¿Y los residentes, no tendrán ningún impedimento?

Los empadronados en el distrito de Centro podrán circular con su vehículo sin etiquetas con libertad hasta el 31 de enero de 2024, ya que para entonces se aplicarán las limitaciones del Plan A de Calidad del Aire.

LÍMITES

Madrid Central comprende casi todo el distrito de Centro, en el cual se encuentran los barrios de Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad y Sol. Cuando se implante Madrid Central, las cuatro Áreas de Prioridad Residencial que existen (Letras, Cortes, Embajadores y Ópera) se integrarán en una nueva Zona de Bajas Emisiones.

¿Se puede circular libremente por las calles que delimitan el perímetro?

Sí, estará permitida la libre circulación de vehículos en todas las calles que componen el perímetro que delimita el área. También están exceptuados los tramos: calle de la Santa Cruz de Marcenado (desde la calle de Serrano Jover a la calle de Mártires de Alcalá), calle de Mártires de Alcalá (desde la calle de la Santa Cruz de Marcenado a la calle de Alberto Aguilera), la avenida Gran Vía de San Francisco, la calle de Bailén, calle de Algeciras, la cuesta de Ramón, la calle de Ventura Rodríguez (desde la calle de la Princesa hasta la calle del Duque de Liria) y la calle del Duque de Liria (desde la calle de Ventura Rodríguez a la calle de Princesa).

APARCAMIENTOS

El objetivo del Consistorio es erradicar todo el tráfico de paso que se produce ahora por la zona Centro. Por ello, los conductores de vehículos B (turismo de gasolina anteriores a 2000 o diésel de antes de 2006) o C (coches gasolina posteriores a enero de 2006 o diésel a partir de 2014), sólo podrán entrar en el área restringida si acuden a un aparcamiento público o un garaje privado. En mayo, pese a que la medida lleve meses en marcha, está previsto que el Ayuntamiento instale pantallas informativas en el perímetro de Madrid Central para informar en tiempo real de cuántas plazas están disponibles en cada uno de ellos.

¿Si tengo una plaza de garaje en propiedad en Centro me afecta?

No. Los dueños que acrediten la propiedad de la plaza podrán entrar con cualquier tipo de vehículo hasta el 31 de diciembre de 2019. A partir de entonces, se exgirá que su vehículo tenga al menos el distintivo B.

LOS COLEGIOS

Los padres no residentes, con niños escolarizados en centros de Madrid Central, mantuvieron un tenso pulso con la delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés para poder acceder al nuevo Área de Prioridad Residencial de Centro sin ser multados. El Ayuntamiento ofreció, como primera opción, una solución provisional hasta que acabara el curso. Las protestas de los Ampas de una veintena de colegios forzó al consistorio a autorizar de forma permanente –a través de la dirección de los centros– determinadas matrículas para dejar a los alumnos en la puerta de sus colegios. Cuando parecía que el asunto estaba cerrado, dieciocho Ampas de centros educativos públicos del Centro y Arganzuela reabrieron el conflicto, con la Fapa Giner de los Ríos al frente. Constituidos en la Plataforma de defensa de Madrid Central, pidieron a Sabanés revertir, sin éxito, los derechos permanentes de acceso, informa Adrián Delgado.

¿Quién se encarga de autorizar las matrículas?

Los centros educativos tienen la potestad de autorizar las matrículas que pueden entrar en Madrid Central.

¿Una vez autorizado, cuándo puedo entrar sin ser multado?

De lunes a viernes, desde las 7 a las 20 horas. Los sábados, desde las 9 horas a 15 horas, sólo si existen actividades extraordinarias en los centros.

¿Qué ocurre si un coche no autorizado entra por una urgencia?

Podrán entrar aquellos coches que, sin estar autorizados, accedan para recoger a un menor en caso de enfermedad o accidente. Los centros tendrán cinco días para comunicar a Movilidad la matrícula y el motivo justificado.

MOTOS

Las motocicletas, ciclomotores y vehículos de tres ruedas de los no residentes con etiqueta B o C pueden entrar y estacionar pero con un horario limitado: sólo entre las 7 y las 22 horas. Únicamente podrán estacionar sin limitaciones a quienes les corresponda la pegatina Eco o Cero.

¿Fuera de ese horario qué opciones hay?

Fuera del horario marcado, los motoristas con etiqueta B o C podrán acceder al distrito de Centro si van a un aparcamiento o garaje particular.

EMPLEADOS

Fruto de las movilizaciones que han emprendido en las últimas semanas los empleados de los negocios con horario nocturno, el Ayuntamiento permitirá la entrada con sus propios coches sin importar el distintivo a los que estén empadronados fuera de la capital y que entren o salgan de su trabajo entre las 00.00 y las 6 horas.

¿Y el empleado nocturno vive Madrid?

Tendrá que utilizar el transporte público nocturno. La plataforma de afectados continúa reivindicando el refuerzo de los búhos para ayudar a moverse este sector.

EMPRESAS

Se establece un horario de acceso diferenciado en función de la tecnología del vehículo. A partir de 2020, no podrán entrar los coches ligeros, es decir, las furgonetas sin etiqueta de la DGT; en 2022, tampoco podrán hacerlo los que tengan la pegatina B. Y en el caso de los camiones y furgones, se impedirá su entrada a los que no tienen distintivo en 2023.