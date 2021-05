Ayuso llama a «renovar la concordia» y «salir de los desacuerdos» La campaña embarra el Dos de Mayo: Iglesias no acude, Más Madrid se va a mitad del acto y Monasterio abronca a Gabilondo Nacho Cano impone la banda que acaba de recibir a Ayuso como agradecimiento por haber mantenido abiertos los teatros

El Dos de Mayo atípico de este año, por exigencias de la pandemia, se ha contagiado del espíritu de una campaña agresiva donde las haya. Los candidatos -menos Iglesias, que no ha participado- han pedido no utilizar políticamente el acto al tiempo que lanzaban sus mensajes de campaña. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, que también se presenta a la reelección, ha recordado el Dos de Mayo de 1808, donde Madrid se levantó «porque no hay bien más preciado que la libertad» -justo el eje de su campaña- y donde el pueblo sufrió «la ineficacia» en «momentos de más necesidad». Pero ha querido que la fiesta de hoy sea «un paréntesis» en la batalla política, al tiempo que hacía «un llamamiento a la concordia» porque «de nuestros desacuerdos se puede salir».

A la hora de hacer declaraciones a los medios, antes del inicio del acto, los candidatos han pedido el voto sin rubor en el último día de campaña. Algunos con más dificultades que otros: Gabilondo pedía «primero ganar y después gobernar», para acto seguido demandar que Ayuso no realizara un uso electoral del acto institucional del Dos de Mayo. A Edmundo Bal (Cs) y Mónica García (Mas Madrid) se les escuchó peor porque la organización, ante el retraso de 10 minutos en el desarrollo del acto, decidió iniciarlo en mitad de sus declaraciones, con lo que a sus palabras se les superponían los clarines y timbales del desfile.

Rocío Monasterio (Vox), ante el dislate, ha decidido no hacer declaraciones. Eso sí, en cuanto ha tenido a tiro a Gabilondo (PSOE) le ha recriminado con dureza que no condenara las detenciones de personas del entorno de Unidas Podemos por agredir a policías en el mitin vallecano con que Vox inició la campaña.

Iglesias, como se ha dicho, no ha venido al acto. Más Madrid ha decidido abandonarlo nada más terminar el homenaje a los caídos el Dos de Mayo, y no ha llegado a entrar en la Real Casa de Correos.

Entre los invitados hoy, además de los expresidentes Leguina, Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Pedro Rollán, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido. Estos dos últimos recibían su Medalla de Oro como ex jefes del Ejecutivo; a este, con toda la frialdad de la que ha podido hacer gala la presidenta sin caer en la descortesía; y a Cifuentes, fundiéndose en un abrazo. Sólo ella habló: La expresidenta ha querido destacar las recientes decisiones judiciales que la sacan de la Operación Púnica, y le permiten «tras un largo calvario, presentarme libre de cargos».

También han acudido a la Real Casa de Correos el presidente del PP Pablo Casado, y el ex vicepresidente Ignacio Aguado y sus exconsejeros Marta Rivera de la Cruz y Eduardo Sicilia.

Los premios este año tienen mucho que ver con el Covid y los madrileños: peluqueros, cajeras de supermercados, funerarios, autónomos y los niños madrileños, que han recibido en sus colegios diplomas con su distinción -la Gran Cruz del Dos de Mayo- personalizado por lo bien que se han portado en la pandemia.

Los grandes nombres de los premios de este Dos de Mayo ha sido Ainhoa Arteta, la cantante lírica, que en sus palabras ha dicho que Madrid le recordaba a Nueva York por su diversidad y espíritu abierto; la historiadora Carmen Iglesias; y el músico y compositor Nacho Cano. Este ha querido agradecerle a Ayuso que mantuviera los teatros de Madrid abiertos mientras «Broadway y Las Vegas estaban cerrados o el Circo del Sol quebraba». Ha resumido su apoyo en dos palabras y un gesto: «gracias» y «valiente», y le ha colocado a ella la banda con el galardón que él acababa de recibir. Un gesto que ha emocionado a la presidenta.

Una pieza musical ha servido de homenaje y recuerdo de los fallecidos durante los años 2020 y 2021.