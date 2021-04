Almeida: «Que venga Illa a hacer campaña a Madrid todos los días, así habrá más votos para el PP» El alcalde de Madrid está «convencido» de que se han hecho las «cosas bien» en las listas 'populares' a la Comunidad de Madrid y sostiene que «no hay mejor banderín electoral» para el PP que el exministro de Sanidad haga mítines en la capital

Álvaro G. Colmenero Actualizado: 04/04/2021 13:10h

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha salido al paso de las declaraciones vertidas ayer por el exministro de Sanidad, Salvador Illa, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que le acusaba de ser «desleal» y de «estar centrada en atacar al Gobierno» en un mitin en la capital. Almeida ha invitado a Illa a Madrid a hacer campaña «todos los días» puesto que «no hay mejor banderín electoral para el PP que contraponer su gestión de la pandemia con la de Ayuso». «Además me ofrezco a pagarle los desplazamientos», ha ironizado el también portavoz nacional del PP.

«Yo le diría a Salvador Illa que quién tenía razón, si él cuando no quería mascarillas o Isabel Díaz Ayuso cuando le entregaba mascarillas gratuitas a los ciudadanos, si él cuando no quería cribados masivos de test o Ayuso cuando defendía esos cribados que tan útiles se han revelado. Si Ayuso cuando decía que el problema no era Madrid sino el conjunto de España y que por tanto no cabía el estado de alarma solo para Madrid o Salvador Illa cuando tres semanas después tuvo que declarar el estado de alarma para toda España. A nosotros nos viene muy bien que venga Salvador Illa a defender el modelo de Ángel Gabilondo. Los madrileños saben quién ha defendido que los comerciantes, los hosteleros y los restauradores tengan sus locales abiertos», ha sostenido Almeida.

En relación a la impugnación del PSOE-M a la lista electoral del PP a las elecciones del 4 de mayo por incorporar como número cinco al exportavoz de Ciudadanos en Valencia, Toni Cantó, al que considera inelegible por no haber tramitado su empadronamiento en la región en los plazos debidos, el alcalde de la capital ha expresado que «respetarán» lo que dicte la Junta Electoral, pero están «convencidos de que «se han hecho las cosas bien» y «no hay ninguna persona que tenga condiciones de inelegibilidad».

También ha entrado a valorar la denuncia por parte del PP ante la Junta Electoral por la lona gigante desplegada en la plaza de Callao con el rostro de Ángel Gabilondo puesto que, según defienden, en precampaña «no está permitido la difusión de publicidad o propaganda». «Entendemos que esa publicidad infringe la normativa electoral, aunque es una publicidad que nos viene muy bien porque refleja dos cosas: en primer lugar, que a Ángel Gabilondo en Callao es donde le corresponde estar, porque ha estado callado durante los últimos dos años. Y, en segundo lugar, porque en esta campaña Ángel Gabilondo también está callado, porque no habla él, habla Pedro Sánchez. Que todos los madrileños lo tengan claro, aquí no se elige a Gabilondo, se elige a Pedro Sánchez cuando se vota al PSOE. Él es quien dirige la campaña y quien determina los mensajes, pero sobre todo quien está determinando las políticas que se tienen que seguir», ha manifestado Almeida ante los medios. «Lo que se está callando es que van a subir los impuestos, van a acabar con la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos o van a acabar también con la libre elección de médico que hay en la Comunidad de Madrid», ha criticado.

Por último, respecto al anuncio de la Comunidad de Madrid de la habilitación del WiZink Center como tercer punto de citación masiva, Almeida ha celebrado que se vaya a vacunar en este recinto. «Es una buena noticia que haya un nuevo centro de vacunación masiva, quiero agradecer a los responsables del WiZink Center igual que a los responsables del Atlético de Madrid que hayan cedido estas instalaciones», ha finalizado.