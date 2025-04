Ineco asegura al Supremo que con Jessica, la ex de Ábalos siguió el proceso habitual: no publicó vacante y la entrevistó tras elegirla

Ineco ha aportado al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) la información que le requirió sobre el proceso de contratación de JRG, Jessica, ex pareja del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, explicando que siguió el 'modus operandi' habitual, por lo que no publicó vacante y solo la entrevistó cuando ya había sido elegida.

La empresa pública, dependiente de dicho Ministerio, ha enviado al Supremo un informe y un 'pen drive' con toda la documentación que en su día entregó a la Fiscalía Anticorrupción, incluidos sus registros de control horario, que reflejaban 3.684,23.

El magistrado instructor, Leopoldo Puente, reclamó esta documentación después de que ella admitiera en su declaración como testigo del pasado 27 de febrero que asumió que se la contrataba por influencia de Ábalos y que en realidad nunca trabajó pero sí cobró.

No se publicó la vacante

El informe de Ineco, al que ha tenido acceso Europa Press, dice que no se publicó la vacante que cubrió JRG, explicando que las directrices internas que estaban vigentes en 2019 no lo exigían. «Por tanto en la mayoría de los casos, sobre todo en aquellos perfiles sin necesidad de alta cualificación técnica específica, como es este caso, no se publicaban las vacantes», dice.

En la misma línea, indica que esas directrices internas tampoco exigían «entrevistar más de un candidato para la contratación de personal laboral eventual». Concreta que, «de las 39 necesidades productivas para perfiles administrativos que fueron cubiertas entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2019, en 17 ocasiones (más del 43% de los casos) se entrevistó únicamente al candidato que posteriormente sería contratado, situación en la que se enmarca la persona en cuestión», JRG.

Entrando ya de lleno en «el proceso selectivo previo a la contratación» de la ex pareja de Ábalos, Ineco expone que consistió en el análisis de su CV por parte de los técnicos de selección; dos entrevistas presenciales --una con el «área de personas» y otra con el «área de gestión del encargo»--; y en un «estudio salarial».

Dos encargos de Adif

Finalmente, JRG fue contratada como «auxiliar administrativo» entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, cuando concluyó su «contrato temporal». Ineco señala que su «incorporación» en la empresa «se enmarcó en un encargo de Adif para prestar servicio de apoyo técnico y gestión administrativa en las oficinas del cliente» con la categoría de «asistente 3 del mapa de puestos de la compañía», si bien después «fue asignada a un segundo encargo de Adif con un contenido análogo».

Detalla que las actividades que le encomendaron «eran algunas de las recogidas en los pliegos que regían los encargos a los que estuvo adscrita, en la medida en que las mismas eran compatibles con su puesto como asistente 3 de la compañía».

Sobre esto, subraya que «hay que tener en cuenta que los pliegos de los referidos encargos incluían tanto las tareas encomendadas a un asistente 3 como las encomendadas a un asistente 1 o 2, con un grado jerárquico superior al de asistente 3 y, por tanto, con tareas asignadas de mayor complejidad».

En particular, dice que JRG «prestaba apoyo administrativo para la gestión de expedientes de proyecto y obra de Adif, consistiendo sus tareas --sin carácter exhaustivo--» en el registro de documentación, el seguimiento de incidencias de los expedientes, la gestión de los mismos para el cumplimiento de fases, el archivo de la documentación generada, la redacción de actas de reuniones y comisiones y el seguimiento de las publicaciones en prensa sobre Adif.

Ineco sostiene que «la ejecución de dichas tareas debía ser realizada en la localización indicada por parte del cliente, siendo los directores de los respectivos encargos de Adif o las personas en las que ellos delegaran estas funciones quienes se encargaban tanto de la organización del trabajo como de la necesaria aprobación de las certificaciones para el abono de las dedicaciones notificadas por JRG a Ineco a través de sus sistemas de registro de control horarios y partes de trabajo, aplicación para la solicitud de vacaciones y permisos, etc».

La empresa especifica que, en ambos casos, Ignacio Zaldívar fue el director de los encargos durante el tiempo que la ex pareja de Ábalos estuvo asignada a los mismos.

Por último, Ineco aclara que sus trabajadores son personal laboral, «sin tener la consideración de empleados públicos».

Cambio de política interna

Por otro lado, informa al TS de que desde entonces «ha reforzado su política de gestión del talento, publicando todas las vacantes en su web, realizando los procesos de estabilización con selección objetiva (méritos, entrevista y prueba), implementando un sistema de evaluación del desempeño para visibilizar el talento oculto y conocer el grado de desempeño interno».

En este punto, Ineco hace hincapié en que, desde la entrada en vigor de las nuevas directrices, a finales de 2021, «se ha conseguido dotar de un modelo robusto y digitalizado, que ha permitido reforzar los estándares de control, trazabilidad y desarrollo profesional» de sus trabajadores.

«A más abundamiento, la introducción del nuevo modelo de gobernanza del talento impulsado en diciembre de 2022 ha permitido el perfeccionamiento de los procedimientos internos en contratación y desarrollo profesional» de sus trabajadores para lograr «una mayor trazabilidad de la contratación» y «haciendo un seguimiento de toda la vida laboral dentro de la compañía», subraya.