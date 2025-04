El Gobierno niega que Cuerpo haya ido a Washington a calmar los recelos del viaje de Sánchez a China

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha viajado este martes a Washington para reunirse con el secretario general del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.), Scott Bessent, así como con otras autoridades, instituciones y representantes empresariales del país en plena guerra comercial entre Donald Trump y la Unión Europea (IU) y lo que cobra aún mayor relevancia, menos de una semana después de la visita de Pedro Sánchez a Vietnam y China. Un viaje oficial, el del presidente del Gobierno español a Pekín y especialmente su encuentro con el líder chino, Xi Jinping, previo paso por Vietnam, que generó alta controversia habida cuenta de que el mandatario estadounidense también ha elevado en un 20 por ciento los aranceles a las importaciones chinas. Sin embargo, el Ejecutivo ha negado que Cuerpo haya ido hasta Washington a calmar los recelos del viaje del líder del Ejecutivo español a China.

«Este viaje se realiza bajo el paraguas de la más absoluta normalidad. Es una reunión del ministro Carlos Cuerpo con su homólogo estadounidense y demás representantes empresariales e institucionales en Washington», ha salido a aclarar la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de esta semana, copada por la visita del responsable de Economía a EE.UU., pero también por las acusaciones vertidas contra la propia Alegría por estar supuestamente implicada en la corrupción del exministro de Transportes, el socialista José Luis Ábalos.

Alegría no sólo ha desmentido que éste sea el propósito de la visita de Cuerpo, sino explicado que se trata de un viaje oficial «cerrado y agendado incluso antes de la visita de Sánchez a China», si bien es cierto que no se le ha puesto la misma atención que al del líder socialista. Con todo, el objetivo no es otro, ha señalado la también ministra de Educación y Deportes, que «seguir reforzando las relaciones comerciales con un país tan importante como es Estados Unidos».

En la misma línea que la portavoz del Ejecutivo, se ha expresado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien ha afirmado que la visita de Cuerpo a la capital estadounidense está «coordinada con Europa» al tiempo que ha pedido evitar guerras comerciales. «No es un juego de suma cero, todos perdemos», ha dicho para acto seguir defender que España está «absolutamente abierta» a la cooperación comercial con «todas» las regiones del mundo. Algo que incluye, ha detallado, a China, otros países de Asia, Mercosur, y, por su puesto, a Estados Unidos y Norteamérica porque, a su juicio, «el Eje Atlántico ha sido, es y tiene que seguir siendo estratégico». Por ello, ha zanjado Hereu, el Gobierno de España y la Unión Europea van a seguir «defendiéndolo» y «cuidándolo» a través de la interlocución abierta.