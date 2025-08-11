El Gobierno inicia el traslado de menores inmigrantes solicitantes de asilo de Canarias a la Península

Los primeros menores inmigrantes no acompañados cuya salida estaba prevista han dejado este lunes las islas Canarias rumbo a la Península, tal como se había acordado.

Después de varios días de rumores y de las críticas del Gobierno canario hacia lo que calificaban como una «improvisación» del Ejecutivo central, finalmente han sido diez los jóvenes —todos mayores de 16 años, como adelantó ABC— los que han viajado, aunque no se ha dado a conocer la comunidad a la que están siendo trasladados por su seguridad.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, publicó en redes sociales, poco antes de las 17:30 (hora peninsular), que «a esta hora ya están viajando los primeros 10 menores solicitantes de protección internacional desde Canarias hasta recursos habilitados por el Gobierno de España en la península».

Añadió: «Y lo hacemos en coordinación con Canarias. Con rigor, compromiso y sin improvisaciones. Lo hacemos garantizando en todo momento el derecho superior del menor, acompañándolos en todo momento».

A esta hora ya están viajando los primeros 10 menores solicitantes de protección internacional desde #Canarias hasta recursos habilitados por el Gobierno de España en la península.



— Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) August 11, 2025

En su mensaje, Torres subrayó que «con este primer traslado el Gobierno de España cumple con Canarias —por la saturación de sus recursos—, cumplimos con el mandato judicial y, sobre todo, cumplimos con estos niños y niñas que están protegidos internacionalmente por la complicada situación de su país». Concluyó asegurando que «seguiremos cumpliendo con el resto de traslados programados».

Este primer movimiento responde al auto emitido por el Tribunal Supremo en junio, que obligaba al Ejecutivo central a tomar medidas urgentes para los más de mil menores no acompañados en Canarias que han solicitado asilo.

En principio, estas derivaciones serán semanales, tal y como se acordó en la reunión interadministrativa de la semana pasada entre los gobiernos de España y Canarias para dar seguimiento a los autos del Supremo. Actualmente, estos menores se encuentran en el centro estatal Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria.

El Gobierno canario ya ha adelantado que otros 15 menores podrían salir «probablemente» a lo largo de esta semana.

