Las frases de la intervención de Abascal sobre la Iglesia, la inmigración o la política nacional e internacional en el pódcast de 'Bipartidismo Stream'

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado «perplejo y entristecido» respecto a la posición de «parte de la jerarquía eclesiástica» en temas de inmigración o guardando «silencio» ante políticas del Gobierno, como las «de género, del derecho a la vida de los no nacidos o de los más ancianos» o respecto «al Valle de los Caídos».

En una entrevista en el pódcast 'El bolso de Soraya' del canal de Youtube 'Bipartidismo Stream', el líder de Vox ha hablado asimismo de la inmigración «y sus consecuencias», de las posiciones nacionales e internacionales al respecto, del bipartidismo, o de política tanto de España como de fuera de nuestras fronteras. Estas son las frases más destacadas de su intervención.

«Entristecido» ante una parte de la Iglesia

«Yo estoy perplejo y entristecido ante una parte de la jerarquía eclesiástica. No es solo su posición frente al islamismo extremista que avanza, sino su silencio ante muchas políticas del Gobierno, ante las políticas de género, ante el derecho a la vida de los no nacidos, de los más ancianos».

«Yo estoy perplejo, realmente, y no sé a qué se debe, no sé si se debe a los ingresos públicos, a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal».

«No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia, que la tiene absolutamente amordazada contra las acciones de gobiernos liberticidas».

«Asisto perplejo a estas posiciones, pero bueno, cada palo que aguante su vela. Yo tengo una responsabilidad política y la voy a ejercer».

En materia de inmigración

«No estamos condenados a aceptar mansamente una invasión promovida por unas políticas del bipartidismo europeo».

«España está viendo las consecuencias de la importación de islamistas de una manera dramática (...) España no es Marruecos, ni va a serlo. No vamos a permitirlo (...) No vamos a tolerar que el islamismo se apodere otra vez de nuestro territorio».

«Von der Leyen lo está intentando todo para impedir que los líderes patriotas en distintos países puedan recuperar su soberanía y recuperar sus fronteras».

«Hay que hacer una auditoría para saber el dinero que se está yendo de los españoles para la promoción de la inmigración ilegal (...) tenemos un sistema traidor y corrupto que invierte más en los invasores que en los defensores».

«Nos da mucha pena que una persona muera en el mar, pero ellos son los culpables. Ellos son los culpables de que la gente se ahogue. Ellos son los culpables de que vegan y que se jueguen la vida».

«¿Qué pasa, que vamos a querer más a los de fuera que a los de casa?»

A favor de las deportaciones masivas

«Debemos abordar deportaciones masivas de aquellos que han entrado ilegalmente en nuestro territorio».

«Aquí hay un miserable que abre las fronteras».

«¿Qué España queremos? ¿Una España en la que la mujer sea libre y camine segura o una España donde la mujer vaya caminando como alma en pena y como un ser inferior?»

«Solo queremos defender a los nuestros, nosotros no tenemos ningún problema con ningún extranjero (...) esto es sentido común, ya no hay mentira que puedan inventarse para contener esta oleada del sentido común».

Contra Sánchez y el bipartidismo europeo

«Cada semana de Sánchez en el poder es letal para la vida diaria de muchos españoles».

«Ellos [el Gobierno criminal de Sánchez y al bipartidismo europeo] van a pagar por sus responsabilidades, ellos van a perder el poder».

«Puede venir el cretino del presidente del Gobierno con los datos que le ha dado cualquier organismo internacional o con los que él manipule para decir que la economía está muy bien. Da igual, la gente sabe cómo vive. La realidad es la que es».

«Estamos en el peor momento de nuestra historia. Hay que ir mucho más atrás para encontrar un gobierno peor que el que hoy padece España».

«Hoy Sánchez no puede salir a la calle como hacemos otros. Se esconde en las instituciones vacacionales del Estado y viaja por el mundo. Lo vemos con las peores alianzas internacionales».

«Hoy a Sánchez le sostiene China, le sostiene Marruecos y esa alianza narco-terrorista de Hispanoamérica y le sostiene el bipartidismo europeo, Von der Leyen, la jefa de Feijóo. Otro gallo cantaría si el PPE hubiera hecho lo que había que hacer, que es oponerse a Sánchez en todas partes».

«A PSOE y PP solo les diferencia el nivel de la mentira»

«Creo que soy igual de duro con los dos, porque creo que realmente no les diferencia prácticamente nada, más que el nivel de la mentira: la mentira socialista ya no da más de sí y la mentira del PP todavía confunde a mucha buena gente».

«Ellos [el PP] son los cómplices de la amnistía, entre otras cosas».

«Hemos visto que incluso heredan las mafias».

La «gran responsabilidad» de los jóvenes

«El sistema está cambiando, no solo el ascenso de las fuerzas patrióticas en Europa, la victoria de Javier Milei, la victoria de Donald Trump, todo eso dibuja un planteamiento geopolítico muy difícil para los globalistas».

«Un juez corrupto está persiguiendo a Bolsonaro, que es el que de verdad tiene el gran apoyo popular».

«Se recibe a petro con alfombra roja después de insultar a España, se le pone alfombra roja en el Congreso, se le dan las llaves de Madrid y la medalla de la Reina Isabel la Católica. ¿Pero qué tipo de insulto es este? Y el PP en pie aplaudiendo con el PSOE».

«Creo que hoy los jóvenes tienen una gran responsabilidad (...) tienen la herramienta del cambio en España, tienen una fuerza mucho mayor que la que creen».