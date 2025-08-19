Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno anuncia que se declarará como zona catastrófica áreas afectadas por los incendios

Esta medida beneficiará personas y corporaciones afectadas por los fuegos

La Xunta de Galicia denuncia la falta de efectivos prometidos por Sánchez

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Pedro Sánchez en Jarilla junto a María Guardiola
Pedro Sánchez en Jarilla junto a María Guardiola EFE

Carlos Mullor

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pedro Sánchez vuelve a pisar tierra quemada. El jefe del Gobierno ha vuelto a interrumpir sus vacaciones en Lanzarote para visitar las zonas mas afectadas por la ola de incendios que se ceba con el territorio español y ha confirmado que el próximo martes ... declararán como «zonas afectadas por emergencias de protección civil» (conocida 'zona catastrófica') varios territorios incendiados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app