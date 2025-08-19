El Gobierno anuncia que se declarará como zona catastrófica áreas afectadas por los incendios

Pedro Sánchez vuelve a pisar tierra quemada. El jefe del Gobierno ha vuelto a interrumpir sus vacaciones en Lanzarote para visitar las zonas mas afectadas por la ola de incendios que se ceba con el territorio español y ha confirmado que el próximo martes ... declararán como «zonas afectadas por emergencias de protección civil» (conocida 'zona catastrófica') varios territorios incendiados.

Este mediodía, al igual que hizo el pasado domingo en Galicia, Sánchez ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla, el municipio de Cáceres que ya ha visto como las llamas calcinan quince mil hectáreas.

Para que un territorio sea nombrado como zonas afectadas por emergencias de protección civil es necesario que apruebe por el Consejo de Ministros. Esto ya sucedió a finales de 2024 con la catástrofe de la dana, la borrasca de la filomena en Madrid o los incendios de 2021. Este anuncio podrá beneficiar a personas, corporaciones y titulares de empresas afectadas por el temporal serán compensadas por la destrucción o daños en enseres de primera necesidad y vivienda.

El líder del Ejecutivo, acompañado por Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; y por María Guardiola, presidente de Extremadura; ha vuelto a incidir en la necesidad de un pacto de Estado que «contra la emergencia climática que se agrava año tras año». «Si esto es así, ¿por qué no hacemos de la emergencia climática una política de Estado?», se ha preguntado Sánchez.

Por ello, anuncia que va a trabajar para medidas que trasciendan «las legislaturas, perduren más de cuatro años» y que «comprometan a todas las instituciones». «Vamos a trabajar durante los próximo meses y años por esto», ha sentenciado el líder del Ejecutivo. «La ciencia y el sentido común nos dicen que el clima está cambiando, que la emergencia climática está cambiando y cada vez tiene un mayor impacto. Solo vale una respuesta: la unidad institucional», ha confirmado Pedro Sánchez.

Sánchez, que también se desplazará a Zamora esta tarde para visitar la zona afectada por el fuego, ha afirmado que la declaración de territorios incendiados como zonas afectadas por emergencia de protección civil servirá para «afrontar la tarea de la reconstrucción, que estará acompañada por los recursos de la Administración General del Estado».

Además, Sánchez ha reiterado que «todos los medios desde el primer momento y serán mayores, pero también las competencias están delimitadas y tenemos que involucrarnos todos». Una información que no comparte María Guardiola, presidenta de Extremadura, que ha comentado que «no todos los medios» solicitados hace días «han llegado».

El presidente del Gobierno ha recordado, además que «el Estado somos todos». «Somos la UME, todo el sistema de protección civil, las policías locales, las brigadas forestales, el Ministerio para la Transición Ecológica», ha enumerado el jefe del Gobierno, comentado que desde hace tiempo acuerdan «con las comunidades autónomas engrasar mejor el sistema de protección civil». Gracias a ello han podido «articular el mecanismo nacional de respuesta, materializar la solidaridad de otras comunidades y activar el mecanismo de protección civil europeo», según ha declarado.