Suscribete a
ABC Premium

Pandolo, a juicio por dos intentos de homicidio en una casa de Ordes

El criminal es también sospechoso en el caso por dos muertes con descuartizamiento que aún no ha sido juzgado

Zona acordonada en la que aparecieron restos de los fallecidos, en Mazaricos
Zona acordonada en la que aparecieron restos de los fallecidos, en Mazaricos abc
Patricia Abet

Patricia Abet

Galicia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juan Manuel Martínez Quintáns, alias Pandolo, es uno de los criminales más temidos de la crónica de sucesos gallega. Tras media vida entrando y saliendo de la cárcel por todo tipo de robos con violencia y por varios intentos de homicidio, este preso reincidente se ... volverá a sentar esta semana en el banquillo. El juicio por dos tentativas de homicidio en Ordes en mayo de 2023 que se celebrará en la Audiencia de La Coruña bien podría ser el preludio de otra de las investigaciones por las que Pandolo ha sido señalado en los últimos tiempos, y que lo apuntan como sospechoso de dos muertes y descuartizamientos en Mazaricos, aprovechando sendos permisos penitenciarios, entre finales de 2022 y 2023. Los investigadores están convencidos de su implicación en dos casos que aún no han finalizado su instrucción, pero que ya han copado numerosos titulares. A espera de que las pesquisas por estos dos presuntos crímenes avancen, a Pandolo le tocará dar explicaciones en cuestión de días por el asalto a una vivienda en Ordes en el que acabó encañonando a uno de los miembros de la familia, que lo sorprendieron en mitad de la noche cuando intentaba robarles el coche.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app