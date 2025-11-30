Pandolo, a juicio por dos intentos de homicidio en una casa de Ordes

Juan Manuel Martínez Quintáns, alias Pandolo, es uno de los criminales más temidos de la crónica de sucesos gallega. Tras media vida entrando y saliendo de la cárcel por todo tipo de robos con violencia y por varios intentos de homicidio, este preso reincidente se ... volverá a sentar esta semana en el banquillo. El juicio por dos tentativas de homicidio en Ordes en mayo de 2023 que se celebrará en la Audiencia de La Coruña bien podría ser el preludio de otra de las investigaciones por las que Pandolo ha sido señalado en los últimos tiempos, y que lo apuntan como sospechoso de dos muertes y descuartizamientos en Mazaricos, aprovechando sendos permisos penitenciarios, entre finales de 2022 y 2023. Los investigadores están convencidos de su implicación en dos casos que aún no han finalizado su instrucción, pero que ya han copado numerosos titulares. A espera de que las pesquisas por estos dos presuntos crímenes avancen, a Pandolo le tocará dar explicaciones en cuestión de días por el asalto a una vivienda en Ordes en el que acabó encañonando a uno de los miembros de la familia, que lo sorprendieron en mitad de la noche cuando intentaba robarles el coche.

Según el escrito de acusación al que tuvo acceso ABC, en la madrugada de la noche del 31 de mayo de 2023, entre las 3 horas y las 5 horas, el acusado penetró sin permiso en la vivienda de una familia de seis personas. El ruido que el criminal realizó al intentar irse de la casa con uno de los vehículos alertó a varios moradores de la casa, uno de los cuales salió por la ventana para recriminarle lo que estaba haciendo. En ese momento Pandolo efectuó un primer disparo que falló. El segundo tiro lo lanzó en el patio de la vivienda, contra otro de los integrantes de la familia que resultó herido en el abdomen. La violencia escaló y Pandolo, según el escrito de la Fiscalía, se enfrentó con la madre, a la que obligó a entrar en el vehículo para que lo desbloquease, un impasse en el que entró en escena otro familiar, que intentó frenar al criminal para que no se llevase a la mujer. El relato de los hechos es contundente: «Apuntándole directamente a la cabeza, a pocos centímetros de ella y con inequívoco ánimo de acabar con su vida percutir el gatillo del arma mientras le decía 'Esto es porque tú te lo buscaste', si bien en ese momento la pistola se encasquilló».

La fortuna salvó la vida de esta persona, que junto al resto de los habitantes de la casa lograron reducir a Pandolo cuando el arma falló y hasta que los primeros agentes llegaron al lugar. Por lo ocurrido aquella noche el fiscal solicita una condena de más de veintiséis años de prisión por dos homicidios intentados —nueve años por cada uno—, además de otras penas por tenencia de armas y robo tentado. Las causas se le acumulan a este hombre de 50 años que quienes lo han tratado definen como atrevido, temido y violento. Un presidiario con enorme querencia por las armas que habría aprovechado sus salidas de prisión para seguir engordando su expediente delictivo.