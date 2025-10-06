Suscribete a
No nos cansamos de repetirlo: éste es un país de locos. O de imbéciles

Juan Soto

Colau, aquella alcaldesa que estuvo a punto de acabar con Barcelona y cuya directora de Comunicación se jactaba de orinar en la vía pública; Greta, la niña de la curva, y otros varios ociosos decidieron marcarse unas Vacaciones en el Mar y pusieron proa a ... Gaza. En algo hay que pasar el tiempo. Lo malo es que allí no se andan con bromas, y a lo mejor les largan un pepinazo… y a tomar por el culo la bicicleta. En algún sitio leí que entre los excursionistas hay algún gallego y por eso no puedo evitar el recuerdo de otra singladura, la del Xurelo, un pesquero que hace ya muchos años zarpó del puerto de Ribeira para dirigirse a la Fosa Atlántica, depósito de residuos radiactivos procedentes de centrales nucleares. La protesta, promovida por Greenpeace, surtió efecto y, en consecuencia, el Convenio de Londres no dejó correr mucho tiempo sin decretar definitivamente la prohibición de los vertidos.

