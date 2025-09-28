El país de Lugo, desde A Mariña hasta Os Ancares, relegó el sanchismo al rincón de los trastos inservibles. «¡Váyase a la mierda!», le soltó desde que Sánchez apuñaló al PSOE por la espalda. Una votación tras otra. Municipales, autonómicas, generales: a la mierda. En ... este territorio el sanchismo, con ese alias o con otro, no gana unas elecciones desde los tiempos de Casa Labra, es decir, desde 1879, cuando todavía las siglas del PSOE no habían sido asaltadas por esta turba en calzoncillos y merecían el elogio nada menos que de don Antonio Machado. A toda aquella dignidad de manos limpias y cabezas claras es a lo que prendió fuego esta turbamulta sin escrúpulos.

Ahora, hace apenas un par de días, como castigo y venganza por ese ninguneo reiterado, el sanchismo ha excluido a la provincia de Lugo de la Planificación de la Red Eléctrica 2025-2030, es decir, la deja fuera de toda posibilidad de desarrollo industrial que vaya más allá de la apertura de otra oficina báquica, que diría Fole. En eso se compendia el sanchismo: al amigo el culo y al enemigo por el culo.

El tiralevitas para el distrito autonómico anunció la decisión del verdugo con cierta satisfacción rencorosa: «Ahora, lo de Altri se va definitivamente al carajo». Los ecologistas del País de las Hadas palmotearon de júbilo. Al igual que cuando lo de Alúmina y la Autopista del Atlántico, volvieron a buscar abrigo bajo las pancartas de '¡Viva el siglo XIX!'. Daban saltitos de alegría los adalides de la corredoira y el caldo de unto.

Estos días, en el patíbulo monclovita, el verdugo saca filo a la cuchilla de la guillotina. El palanganero, la palanganera y los palanganeritos sostienen el cestón de esparto en el que caerá la cabeza del país lucense. Las 'tricoteuses', a lo suyo: calcetando caperuzas que les abriguen los cuernos.

Y a todas estas, ¿qué opina Pepe Blanco? 'That is the question', escribió Shakespeare. ¿O fue Marlowe?