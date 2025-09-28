Suscribete a
El sanchismo nos castiga

El tiralevitas para el distrito autonómico anunció la decisión del verdugo con cierta satisfacción rencorosa: «Ahora, lo de Altri, se va definitivamente al carajo»

Juan Soto

El país de Lugo, desde A Mariña hasta Os Ancares, relegó el sanchismo al rincón de los trastos inservibles. «¡Váyase a la mierda!», le soltó desde que Sánchez apuñaló al PSOE por la espalda. Una votación tras otra. Municipales, autonómicas, generales: a la mierda. En ... este territorio el sanchismo, con ese alias o con otro, no gana unas elecciones desde los tiempos de Casa Labra, es decir, desde 1879, cuando todavía las siglas del PSOE no habían sido asaltadas por esta turba en calzoncillos y merecían el elogio nada menos que de don Antonio Machado. A toda aquella dignidad de manos limpias y cabezas claras es a lo que prendió fuego esta turbamulta sin escrúpulos.

