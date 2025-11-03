Suscribete a
ABC Premium
Directo
La oposición reacciona con dureza a la dimisión de Mazón: «Patético»
Directo
El fiscal general «no» se considera «responsable de los delitos que se le imputan»

EL GARABATO DEL TORREÓN

Otro paso hacia el siglo XIX

Cualquier intento de modernizar el país encuentra oposición en esa horda de fuego a los contenedores y pedradas a los escaparates

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

Juan Soto

Juan Soto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Esta gente no descansa. La izquierda indecorosa, el nazionalismo obtuso y la gandulería perrofláutica se han empeñado en que Galicia regrese al siglo XIX y como no les paren los pies van a conseguirlo. Unos, porque son metafísicamente incompatibles con el trabajo (en las filas ... del rebaño ya hay vagos de tercera generación) y otros porque saben que no hay mejor pasto que el atraso y la ignorancia para mantener narcotizada a la gente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app