El garabato del torreón

Un caso para no olvidar

La responsabilidad del Concello en el accidente que le costó la vida a una mujer corneada por una vaca es patente e irrebatible

Juan Soto

Juan Soto

El lector indulgente sabrá perdonarme si hoy vuelvo con la burra al trigo o, por mejor decir, con la vaca al Concello. Pero es el caso que la municipalidad de la ciudad que habito ha tomado el acuerdo de lavarse las manos y mirar para ... otro lado en el caso del accidente que le costó la vida a una joven mujer de Vilagarcía de Arousa, corneada y arrollada por una vaca sacada a pasear por el capricho de unos concejales ramistas, casualmente troquelados de nacionalistas, es decir, inficionados de enxebrismo medieval y pecuario.

