El garabato del torreón

Moncho Reboiras

Nunca entendimos, ni de lejos, sus principios, ni sus objetivos ni sus procedimientos. Pero su muerte lo hace acreedor de nuestro mayor respeto

Juan Soto

Juan Soto

Quizá porque anda sobrada de ocio, a la desnortada porción nacionalista en el gobierno de la ciudad que habito le ha dado ahora por dedicar un busto a Moncho Reboiras, personaje que, por simple razón cronológica, la desnortada porción no conoció. Otros (también por simple ... razón cronológica) sí lo conocimos. Nunca entendimos, ni de lejos, sus principios, ni sus objetivos ni sus procedimientos. Ello no obstante, las circunstancias de su muerte lo hacen acreedor de nuestro mayor respeto.

