A veces pienso que el tiempo que me quede debería dedicarlo a limpiar el disco duro. Recuerdo a Juan Carlos I desembarcando en el muelle de Porcillán y saludando luego desde la terraza de la casa de los Calvo-Sotelo, levantada allí, en Guimarán, según ... pertinente proyecto de Lalo Posada, sabio arquitecto veigueño. Y recuerdo también, cómo no, a las infantas en el campamento de Castropol, haciendo vela por la ría de Ribadeo.

A la vela latina la acaban de declarar Bien de Interés Cultural Inmaterial (lo de inmaterial es otra idiotez porque las velas, aunque sean latinas, son materiales), e imagino que seguirá construyendo botes allí, por donde desemboca el Berbesa, alguien de los Pacho. La ría de Ribadeo (que Pérez de Castro decía del Eo) da para varios miles de columnillas.

A la sobrina de aquellas niñas, o sea a la infanta Leonor, le entregaron el otro día en Compostela la Medalla de Oro de Galicia. La alcaldesa Goretti no asistió al acto. Estamos otra vez ante un problema de ignorancia. Y ante un robo a los compostelanos, que le pagan el sueldo por cumplir con sus obligaciones institucionales, le gusten o no. Cobra por eso, no por plegarse a las consignas de Falange, digo del partido. O sea que, un robo, sí, con todas las letras.

Protestaron, con la pancartita, la banderita, las voces y las coces los chicos y las chicas de cuota. Estaba en el guion. En estos actos siempre aparece el tonto de la pancarta y el tonto de la bandera. Sirven para un roto y para un descosido. Están ensayados para lo que haga falta. Ellos, con la banderita y la pancartita.

Y ellas, a voz en consigna y, de paso a ver si aparece por allí un alma caritativa que les dé amparo. 'O caso é non mancarse', que decía aquél.

A mí estas cosas antes me producían risa. Ahora me desesperan, porque me sitúan a las puertas del Infierno de La Divina Comedia: 'Lasciate omni speranza'. Abandonad toda esperanza. ¡Qué látigo! Así no hay manera. Con esta tropa de bobos, queda monarquía para otros cinco siglos.