Al menos en la ciudad que habito, al multifrondoso árbol de los Fernández López se le conoce por 'los de Marcos'. Creo saber que hunde raíz el apelativo en un Marcos Fernández, procedente del sarriano Barbadelo, tal me parece deducir de un esquema genealógico que ... figura en el libro que la editorial Almuzara ha dedicado a José Fernández López, figura mayúscula en una familia rebosante en personalidades superlativas. El libro (necesitado de una atenta corrección), lo firma Marisa Gallero, periodista muy curtida en archivos y pesquisas, y lo prologa Bieito Rubido, que llegó a esta tarea con la asignatura muy sabida.

Ajeno a vanidades y centelleos, refractario a relumbrones, escondido en la discreción de unos apellidos nada fulgurantes, José Fernández López se limitó a cumplir con lo que consideró un compromiso inexcusable con Galicia. Sin más propósito que servir a su país ni más razón que la de ayudar a sus paisanos, optó por el emprendimiento frente al estancamiento, la inversión frente a la reserva, el riesgo frente a la certeza y la innovación frente a la rutina. Zeltia, Transfesa y Pescanova son principales emblemas de su biografía empresarial. Pero su compromiso con la modernización del país se extiende a muchos ámbitos, lo mismo que su munificencia con cualquier proyecto que sirviese para recuperar y reafirmar la identidad cultural de Galicia. Galicia como única divisa, como única bandera, como único objetivo.

En toda prodigalidad, los hermanos Fernández actuaron codo con codo, hasta el punto de que resulta casi imposible parcelar nominalmente las aportaciones de las que se beneficiaron: museos, editoriales, proyectos educativos o centros de investigación. Detrás de muchas becas, bolsas y ayudas está también la mano -siempre encubierta, siempre anónima- de los de Marcos. El libro dedicado a José Fernández López descubre la verdadera talla de un gigante. Y el valor de quienes consideran que el amor a Galicia se demuestra con hechos, no con proclamas. En silencio, no a gritos.