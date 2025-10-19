Suscribete a
ABC Premium

ANÁLISIS

La lengua va a parir un ratón

A la sociedad le resulta bastante indiferente esta actualización del Plan de Normalización

José Luis Jiménez

José Luis Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El proceso de comisiones, grupos de trabajo, informes, consultas y demás tinglados para la actualización del Plan Xeral de Normalización parece que va tocando a su fin. Y después de toda la infraestructura desplegada de sabios, activistas, académicos, diletantes y gente del común... empieza ... a cobrar forma la idea de que la reforma va a parir un ratón. Y lo que empieza a ser más evidente: que a la sociedad le resulta bastante indiferente, porque desde el principio todo ya le parecía así, por mucho que el informe del IGE dijera lo que decía, incluido lo que algunos querían que dijese arrimando el ascua a su chamuscada sardina.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app