El incendio de Pantón (Lugo) duplica su extensión durante la noche hasta las 1.400 hectáreas Sigue activada la situación 2 tanto en Pantón como en O Bolo (Orense), pero se ha levantado la evacuación y el confinamiento de la mayoría de vecinos Al balance se suma un nuevo foco en A Fonsagrada (Lugo), que se inició de madrugada

Las llamas han seguido avanzando en Pantón (Lugo) durante las últimas horas y la superficie del incendio que afecta a este municipio se ha duplicado hasta las 1.400 hectáreas. 17 vecinos del núcleo de Abelairas han tenido que ser evacuados durante la noche, pero las otras casi 50 personas que habían sido desalojadas de Cibrisqueiros, Frontón, Budián y Souto, en Pantón, y de A Barca y Rosende, en el municipio limítrofe de Sober, han podido regresar a sus casas. El fuego se extendió a este municipio tras saltar el río cabe, según explicó este viernes la conselleira de Medio Rural, María José Gómez.

Para colaborar en las tareas de extinción, permanece trabajando en la zona la Unidad Militar de Emergencias (UME). Durante la noche realizaron misiones de ataque directo al fuego para defender la localidad de Nogueira. Además, usaron maquinaria para repasar y ensanchar el perímetro.

El humo mantiene cortada, en ambos sentidos de circulación, la carretera LU-P-4103 desde el kilómetro 0 en la Vila do Mato hasta el kilómetro 13 en la Estación. Además, permanece interrumpido el tráfico ferroviario entre Lugo y Orense. Adif está ofreciendo transporte alternativo por carretera.

O Bolo, A Fonsagrada y Barreiros

También sigue activada la situación 2 en el ayuntamiento de O Bolo (Orense), donde el fuego ha calcinado otras 40 hectáreas a lo largo de la noche hasta llegar a las 240. En este foco también colaboran los efectivos de la UME. Allí se ha desconfinado a los vecinos de Lentellais, Santa Cruz y O Bolo.

Durante la noche, surgió un nuevo incendio en la parroquia de O Trobo en A Fonsagrada (Lugo), que según el último parte de Medio Rural afecta a una superficie de alrededor de las 20 hectáreas. Para su extinción se movilizaron 3 agentes, 6 brigadas y 6 motobombas.

Entre tanto, sigue controlado desde el martes por la noche el foco del concello de Barreiros (Lugo) que se inició el pasado domingo. Según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 140 hectáreas de monte arbolado.

En Xunqueira de Ambía (Orense), un bombero forestal ha resultado herido en un incendio que quedó extinguido en el mismo día tras sufrir un mareo que se estudia como un posible golpe de calor. Tras el incidente, fue trasladado al Hospital de Ourense.