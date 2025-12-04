Suscribete a
RTVE cumple su amenaza y se retira de Eurovisión por la participación de Israel

El Grupo Lence reivindica al sector primario en su 50 aniversario: «donde hay ganaderos no hay incendios»

La empresa fundada por Jesús Lence y que ahora dirige su hija Carmen homenajea a los miembros de las 300 cooperativas que forman parte del grupo en esta fecha destacada para la compañía

Miembros del Grupo Lence frente al mural que honra la dedicación de los ganaderos en Lugo
Luis García López

Lugo

Hace ya medio siglo desde que el empresario Jesús Lence tomó una de esas decisiones que marcaron un antes y un después para la provincia de Lugo. Tras pasar por varios oficios, el natural de Castro Verde (Lugo) consiguió evitar la quiebra al conseguir cobrar ... una deuda de una empresa transportista que le debía una cantidad importante de combustible a su gasolinera. No consiguió aquel capital, pero sí cinco camiones de transporte lácteo que le imbuyeron en el sector donde acabó rubricando uno de los gigantes del sector.

