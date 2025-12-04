El Grupo Lence reivindica al sector primario en su 50 aniversario: «donde hay ganaderos no hay incendios»

Hace ya medio siglo desde que el empresario Jesús Lence tomó una de esas decisiones que marcaron un antes y un después para la provincia de Lugo. Tras pasar por varios oficios, el natural de Castro Verde (Lugo) consiguió evitar la quiebra al conseguir cobrar ... una deuda de una empresa transportista que le debía una cantidad importante de combustible a su gasolinera. No consiguió aquel capital, pero sí cinco camiones de transporte lácteo que le imbuyeron en el sector donde acabó rubricando uno de los gigantes del sector.

Cincuenta años más adelante, todavía son muchos los cooperativistas (o sus padres) que le recuerdan, porque, a pesar de los intensos cambios en los que se ve inmerso el sector, como la modernización, la sostenibilidad o la falta de relevo generacional; la tradición familiar se mantiene ahora sobre los hombros de Carmen Lence, que tomó las riendas en 2019 tras el súbito fallecimiento de Jesús y consiguió afianzar el grupo empresarial convirtiéndolo en una de los referentes lácteos de España. Todo un viaje que, como subrayó Carmen Lence, no hubiese sido posible sin la compañía de las familias de ganaderos con las que siguen trabajando conjuntamente.

«Somos la única empresa gallega entre las tres que más leche recogen en Galicia, teniendo en cuenta que Galicia produce más del 40% de la leche que se consume en la Comunidad. Estamos muy orgullosos de defender el sector lácteo desde aquí, desde Galicia», afirmó la CEO del grupo en uno de los vídeos mostrados durante el acto celebrado este jueves en Lugo con motivo del 50 aniversario de la compañía.

Un compromiso con su tierra natal que Lence puso en valor destacando que tanto la producción como la transformación láctea se lleva a cabo dentro de la Comunidad, apostando por la cercanía y «una cadena láctea fuerte, justa y sostenible que genere empleo, arraigo e innovación». Además, la empresaria subrayó la necesidad de fijar población y las consecuencias del abandono rural, como la virulencia de los incendios durante el pasado verano.

«Donde hay ganaderos no hay incendios», afirmó Carmen Lence, que hizo un llamamiento a las 300 explotaciones que forman parte del grupo a seguir creciendo juntos durante «50 años más» y reivindicó algunas de las iniciativas sociales en las que se ve inmersa la compañía, como las escuelas de ganadería, la promoción del deporte o la reivindicación del papel de la mujer en el mundo rural.

Importancia del rural

En el acto participó también la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, que felicitó a Carmen Lence por su iniciativa y apostar por Galicia de la misma forma en la que lo había hecho previamente su padre. Por ello, destacó al sector lácteo como un «motor que sostiene el territorio», siendo el equivalente de Inditex en La Coruña o Stellantis en Vigo, gracias «al trabajo diario» de los ganaderos que mantienen viva la actividad.

«Creo que es algo que tenemos que poner en valor todos los días. Reconocer que sin ganaderos, sin agricultores, no hay manera de sostener el territorio. Y eso es algo que tenemos que repetir los políticos, pero no solo los políticos, sino la sociedad, para que llegue a todos los rincones, especialmente a las zonas urbanas», aseveró la conselleira.

Asimismo, rememoró como antes de que existiesen instrumentos financieros dedicados a los profesionales rurales, Jesús Lence facilitó la financiación de otras familias para continuar con la actividad ganadera cuando no había otra fórmula. También, quiso poner en valor la transformación del sector a través de aspectos como la robotización de las granjas o el papel referente de Lugo y Galicia como productores lácteos tanto en España como en Europa.

Por su parte, concejal de Dinamización Económica de Lugo, Mauricio Repetto, se refirió al Grupo Lence como un «ejemplo a seguir» indicando su implicación social y la capacidad de «generar identidad» al territorio y aportar competitividad al sector. Motivaciones por las que mostró agradecimiento en nombre del Ayuntamiento de Lugo, tendiéndole la mano para futuras iniciativas.