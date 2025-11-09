Suscribete a
Los grandes narcos no escarmientan entre rejas: casi la mitad vuelven a la cárcel por el mismo delito

Fiscales, centros penitenciarios, jueces y policías advierten del alto índice de reincidencia de los condenados por tráfico de drogas: cuatro de cada diez acababan retornando la prisión

En 2018, Miñanco se sentó en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra por blanqueo EFE
Jesús Hierro

A Estrada (Pontevedra)

La Constitución recoge que el fin último de las penas de prisión es la reeducación y la reinserción social del delincuente. En términos generales, el objetivo se cumple razonablemente. Pero no en el caso de los condenados por tráfico de drogas. Los narcos pasan por ... prisión, pero la prisión no pasa por ellos. O, lo que es peor, convierten la celda en una narcooficina desde la que siguen llevando las riendas de sus organizaciones. La explicación es sencilla y la solución, compleja: «Es su modo de vida, es la forma que tienen de hacerse con beneficios patrimoniales ingentes».

