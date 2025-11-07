Suscribete a
El impacto oculto del narcotráfico: también castiga al medio ambiente

Fiscales y policías alertan del daño ecológico del negocio del tráfico de drogas

Especialistas en la lucha contra el narcotráfico reclaman «más contundencia»

Un agricultor en una plantación de coca tras talar árboles para sembrar coca en Guaviare, Colombia
Jesús Hierro

A Estrada (Pontevedra)

Es proverbial el daño que el tráfico de drogas causa a la salud. También sus perversos efectos económicos, al alimentar un sistema viciado de competencia desleal por parte de quienes, además de traficar, blanquean dinero. La violencia. O, en los casos más extremos, la corrupción, ... cuando las organizaciones logran contaminar la política. Pero menos conocido es el gran perjuicio que el narcotráfico, en todas sus fases, ocasiona al medio ambiente. Dos ejemplos: la deforestación salvaje algunos países de origen para la plantación masiva de coca, que luego se exporta a Europa, y el Atlántico convertido en un cementerio de lanchas y narcosubmarinos.

