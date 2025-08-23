Fallece un policía local de Monforte de Lemos (Lugo) durante una persecución Según ha podido saber ABC, el fugado, que ya ha sido detenido, es un guardia civil de Castro Caldelas (Orense) rebajado de servicio

Un agente de la Policía Local de Monforte de Lemos (Lugo) ha fallecido en acto de servicio y otro ha resultado herido durante la madrugada de este sábado.

El accidente se produjo alrededor de las dos de la madrugada a causa de una salida de vía durante la persecución a un conductor que se había dado a la fuga tras ser requerido para una prueba de alcoholemia. Según ha podido saber ABC, el fugado era un guardia civil de Castro Caldelas (Orense) rebajado de servicio que ya ha sido detenido y custodiado por sus compañeros.

La patrulla de servicio del turno de noche del viernes 22 de agosto se encontraba realizando un control en la calle Leopoldo Calvo Sotelo, a la altura del cruce con la calle Lagares, según recoge el informe policial al que ha tenido acceso Europa Press. Allí, observaron como un vehículo se acercaba presentando una conducción anómala, por lo que ordenaron su detención, lo que el conductor inicialmente realizó.

A continuación, le solicitaron la documentación y percibieron la existencia de síntomas de estar conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, así que le requirieron para realizar una prueba de detección alcohólica. A partir de este momento, el conductor increpó a los agentes y trató de impedir la práctica de la prueba, hasta que finalmente abandonó el lugar a toda velocidad. Los agentes procedieron a perseguirlo, lo que desembocó en una salida de vía a la altura de la iglesia de Ribas Altas, donde el vehículo policial se golpeó con una edificación del margen derecho.

El policía que conducía, Eusebio Cuesta Díaz, falleció en el acto. El otro, Francisco Cao de Jesús, permanece ingresado en el Hospital Comarcal, por lo que fue visitado por el alcalde y la teniente de alcaldesa para desearle una pronta recuperación en nombre de todos los monfortinos. Con todo, el informe policial indica que las lesiones que presenta no hacen temer por su vida.

Los agentes demandaron la colaboración de Policía Nacional cuando iniciaron la persecución, siendo una patrulla de este cuerpo los primeros en llegar al lugar del accidente quienes prestaron la primera asistencia. También contaron con la ayuda de agentes de la Guardia Civil.

Luto oficial

El alcalde de Monforte, en nombre de la corporación municipal, ha expresado su «profundo dolor» por el pasamiento del agente y ha decretado tres días de luto oficial desde este sábado, día 23, hasta el final del lunes 25 de agosto. Igualmente, en las citadas fechas, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos del concello. Con posterioridad, el alcalde propondrá la concesión de la Medalla del Ayuntamiento a Eusebio Cuesta Vázquez, a título póstumo, por el fallecimiento en acto de servicio.