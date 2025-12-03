Suscribete a
Un delincuente habitual ataca a un policía fuera de servicio delante de sus hijas en Vilagarcía

La Confederación Española de Policía lamenta la falta de «leyes contundentes» para proteger a los agentes de los violentos

Un detenido ante los juzgados de Vilagarcía en una foto de archivo
Jesús Hierro

Santiago

Sucedió el sábado por la noche en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Un agente de la Policía Nacional regresaba a su casa junto a su mujer y sus hijas pequeñas cuando un delincuente habitual, que lo reconoció, lo agredió y le amenazó con ir a buscar ... un cuchillo para rajarle.

