Condenan a Audasa a devolver los peajes que cobró durante los peores atascos en la AP-9 por las obras de Rande

El Supremo concluye que la empresa vulneró los derechos de los usuarios al cobrarles sin informarles de las incidencias

La Justicia detecta un total de 81 grandes retenciones de 2015 a 2018 por las que la empresa tiene que responder

El Congreso aplaza por enésima vez la transferencia de la AP-9

Un accidente en el puente de Rande provoca retenciones en la AP-9, en una imagen de archivo
Jesús Hierro

Jesús Hierro

Santiago

En un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue remoloneando en cuanto al traspaso y el rescate de la principal autopista gallega, llega al menos una buena noticia para algunos de los siempre sufridos conductores que frecuentan la AP-9: el ... Tribunal Supremo ha condenado a la concesionaria, Audasa, a devolver el importe de los peajes cobrados a los usuarios durante las retenciones más graves registradas durante las obras del puente de Rande.

