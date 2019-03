GALICIA Siete meses de suspensión a la juez De Lara por «una falta muy grave» de desatención El CGPJ ha tomado esta determinación contra la magistrada lucense, que podría perder su destino

ABC @ABCenGalicia Santiago Actualizado: 28/03/2019 12:56h

La Comisión Disciplinaria del CGPJ ha acordado imponer a la magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La decisión ya ha sido comunicada a la magistrada. Al ser superior a los seis meses, la sanción implica la pérdida de destino. La suspensión será ejecutiva una vez agotada la vía administrativa (la magistrada tiene un mes de plazo para recurrir en alzada al Pleno del CGPJ). En caso de que el Pleno confirmara la sanción, cabría interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Desde Lugo, la jueza ahora sancionado ha pilotado macrocausas que se dilataron hasta los diez años en el tiempo, como la recién cerrada instrucción de la operación Carioca, relacionada con redes de explotación sexual. De su juzgado también proceden causas vinculadas a la corrupción política como el mediático caso Pokemon, el Garañón o la Pulpo. En muchas de ellas se han visto implicados políticos, cuya imputación acabó marcando su carrera, como José Ramón Gómez Besteiro o José López Orozco. Sus dilaciones son, precisamente, las que le han valido esta sanción por parte del CGPJ.

Tras conocer la noticia, el abogado que se ocupa de la defensa de la magistrada Pilar de Lara en el proceso disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial opinó que la sanción que le acaba de ser comunicada a la jueza, de siete meses y un día de suspensión, es «excepcional» como respuesta a las faltas que se le achacan a la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo.

«Lo que se consigue con esto es sacarla del Juzgado», añade el letrado en declaraciones a EFE, porque cualquier sanción «por encima de seis meses» lleva asociada «el cambio de destino». En la misma línea, precisó que «son casos muy excepcionales en los que han sido sancionadas» estas faltas «por encima de los seis meses». En cualquier caso, Agustín Azparren reconoció que todavía no ha tenido acceso a la resolución, porque aún no le ha sido notificada, de manera que no ha tenido ocasión de examinar los argumentos esgrimidos por la Comisión Disciplinaria para justificar la sanción. Una sanción, precisó, que sí le fue comunicada «telefónicamente» a la propia magistrada, porque «como se iba a dar una nota de prensa, para que no se enterase por los medios de comunicación».