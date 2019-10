MITIN EN LA CORUÑA Sánchez promete «soluciones» para As Pontes y «cumplir» con el AVE Los socialistas auguran el final de un Feijóo al que acusan de «innacción»

El baño de masas que se dio el presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista el 10-N, Pedro Sánchez, durante el mitin celebrado esta mañana en La Coruña sirvió, según los socialistas, para pronosticar el fin de ciclo del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el futuro Gobierno que encabezaría en Galicia el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. Hizo referencia a la Comunidad Sánchez en el tramo final de su discurso, aunque sin ocupar un tiempo excesivo si se compara con el total de su intervención, y tocando dos de los temas más candentes en la actualidad gallega y que más críticas generan desde San Caetano a Moncloa:los retrasos del AVE y la situación de la industria.

En el primer caso, escueto y al pie: Sánchez afirmó que se cumplirán los plazos de la vía de alta velocidad que se sigue construyendo entre Galicia y Madrid, y que supondrá una unión con la Meseta realmente competitiva en tiempo si se compara con el avión. Es la respuesta directa a las declaraciones del presidente Feijóo, que aseguró tras el Consello del pasado jueves que el AVE no llegará en 2020 y tenía dudas de si se podría viajar en este servicio hacia y desde Madrid en 2021. En este punto el presidente en funciones se subió al carro de la euforia sobre la posibilidad de que Gonzalo Caballero duerma desde el año 2021 en la residencia oficial de Monte Pío como presidente de la Xunta:«Tendremos al frente a Caballero, que aprovechará ese caudal de oportunidades del AVE para multiplicar la prosperidad y el progreso de esta tierra», se refirió Sánchez, en un pabellón entregado al líder socialista.

También habló del cierre de la central térmica de As Pontes, cuyos trabajadores buscan soluciones alternativas para tratar de salvar la ingente cantidad de empleos directos e indirectos que da la central. «El Gobierno dará soluciones y perspectiva de futuro, hará justicia y no dejará a nadie atrás», haciendo referencia a la necesidad de dar «oportunidades a comarcas y zonas que sufren el cambio de paradigma en el modelo energético para luchar contra el cambio climático», explicó. En definitiva, estos son dos buenos ejemplos, se refirió el candidato socialista, de que el Gobierno del país «cumple con Galicia».

Las comparaciones

Como es evidente, el secretario xeral del PSdeG está de acuerdo con esta afirmación. Lo argumentó en algunas de las últimas acciones que se han realizado desde Moncloa, como los millones que inyectará el Gobierno en la fábrica de Alcoa en la localidad lucense de San Cibrao para las emisiones de CO2. Pero para destacar que el de Sánchez es el Ejecutivo que aporta «soluciones», el socialista no se quedó ahí: mencionó también la compra por el fondo Parter de la factoría de Alcoa en La Coruña para garantizar los empleos durante dos años más (momento muy aplaudido por el público asistente). También, al hilo de la industria, el estatuto de las electrointensivas, que aunque no está aprobado y no se conoce todavía, es el ejemplo de que España busca esas soluciones, al contrario que Feijóo:«¿Cómo iba tan bien todo cuando gobernaba Mariano Rajoy y ahora tan mal cuando gobierna Pedro Sánchez?», se preguntó Caballero, que sacó también a la palestra el pago de las entregas a cuenta por parte del Gobierno, aunque todavía queden otros 370 millones de deuda del Estado con la Comunidad.

Tenía Caballero más en la recámara contra Feijóo, un presidente que deja a Galicia «más pequeña, más debilitada», unos 11 años de «desastre», que si se ponen en una balanza con la forma de hacer gobierno del PSOE en Madrid, demuestran, siempre a ojos del líder del socialismo en Galicia, que a la Comunidad le va mejor «con un Gobierno del PSOE en España», explicó en un discurso en el que Caballero se creció por momentos. Además, el del PSdeG reclamó a los votantes salir de nuevo a apoyar al Partido Socialista:en juego está no solo el Gobierno de la nación, sino también que el PSdeG pueda ganar otra vez las generales en la Comunidad, algo que también hizo en las europeas y de lo que se quedó a nueve mil votos de conseguir en las municipales, donde el PSdeG obtuvo cinco de las siete ciudades, aunque el PP consiguiese la victoria en lugares como Lugo, La Coruña o Ferrol.