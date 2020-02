Elecciones Galicia 2020 Pino, candidata de Cs por 16 votos y entre el malestar de los críticos Arrimadas rechaza las puertas abiertas del PPdeG: «Solo es una oferta de absorción»

Pablo Pazos SANTIAGO Actualizado: 28/02/2020 21:11h

Como quería Inés Arrimadas, Beatriz Pino será la candidata de Ciudadanos a la Xunta. No lo que quería en un primer momento, cuando llegó a telefonear a Alberto Núñez Feijóo para intentar convencerle de las bondades de una coalición que el PPdeG nunca contempló, y llegó a transmitirle que, si por ella fuera, él seguiría cuatro años más en San Caetano. Pero sí una vez que se impuso la realidad y Cs debió designar a su cabeza de cartel. El tanto que se apuntó frente a su gran rival, Francisco Igea, estuvo no obstante a punto de frustrarse: Pino fue quien obtuvo más apoyos, pero por un margen pírrico de tan solo 16 votos.

Cerrado el voto telemático a las 19 horas de ayer, Cs envió este viernes, cuando pasaban unos minutos de las 12 de la mañana, una sucinta nota de prensa en la que apenas consignaba la victoria de Pino al haber obtenido el «mayor número de votos» en unas primarias «con una participación del 56,41%». Ese era el único dato que se ofrecía. Posteriormente, desde la dirección nacional de la formación naranja se informó de que Pino alcanzó el 47,27% de los sufragios frente al 42,42% de Manuel Jesús Morgade, el candidato avalado por Igea. Más tarde aún, fuentes de Ciudadanos trasladaron a Ep el desglose del proceso. Al haber participado 330 afiliados de los 588 que podían votar, esto se traduce en 156 votos para Pino y 140 para Morgade, ingeniero de telecomunicaciones y también natural, como la ganadora, de Vigo. En definitiva: unos exiguos 16 votos marcaron el resultado.

Las formas provocaron un «profundo malestar» en el sector crítico. Manuel Maseda, desde la plataforma CsEresTú que daba cobertura a Morgade, transmitía una sensación de incomprensión. «No entendemos que se haya tardado más de 17 horas», detallaba en primer lugar Maseda en conversación con ABC. También encontraba «un poco raro que se comunique a la prensa» antes que a los contendientes. En el fondo, se preguntaba si no se trataría de una «cortina de humo para tapar» los apoyos que pudiera tener el sector de Arrimadas, el «apoyo real». Esto, antes incluso de que se constatara que la afín a la portavoz de Cs en el Congreso había estado muy cerca de perder las primarias.

Otro de los aspirantes a encabezar a los naranja en las elecciones del 5-A, el lucense José Manuel Blanco –que se conformó con solo 15 votos–, evitaba polemizar a preguntas de este diario y transmitir ningún «reparo», admitiendo que el partido estaba ya en el «siguiente paso». Pero dejó un poso de oportunidad perdida, al asegurar que el proceso en Galicia «se vio solapado por la elección de compromisarios» para el congreso nacional de Cs. A su juicio, las primarias quedaron en un segundo plano.

Mitin electoral

Más allá del enfado de los críticos por las formas, Arrimadas se desplazó en la tarde de ayer a Orense para presentar a su «magnífica candidata a la Xunta», a quien tildó de «valiente, preparada, honesta y trabajadora». Cortesías al margen, reservó el meollo de su discurso para atacar a Feijóo y rechazar la oferta de integrarse en sus listas: «En Galicia lo único que hemos recibido del PP es una oferta de absorción (...). Si se quiere sumar para mejorar las cosas (...), perfecto. Si lo que se quiere es absorber a Ciudadanos, tengo una mala noticia para ellos. Cs se presenta en Galicia», proclamó. «Tenemos candidata, equipo, proyecto y, sobre todo, muchas ganas de entrar al Parlamento de Galicia». «Lo que plantea [el PPdeG] es una disolución, no estamos dispuestos», sumó Pino.

Entre vagas propuestas para la Comunidad, Arrimadas salpicó su mitin de precampaña con nuevos dardos: «No vamos a permitir que ni nuestros votantes ni militantes ni compañeros ni ideas ni reformas se queden en un cajón en Galicia. Por eso nos presentamos a las próximas elecciones gallegas». «Van a ser imprescindibles los votos de Cs», auguró, para que se mantenga un «Gobierno constitucionalista». Pero no se logrará, abundó, con «conformismo» y «falta de humildad», y «si los que gobiernan se piensan que no necesitan a nadie y no quieren escuchar voces de otros partidos», cargó.