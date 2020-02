Elecciones Galicia 2020 Los críticos de Ciudadanos se quejan de las formas al difundirse los resultados de las primarias en Galicia Reprochan que se hayan enterado por la prensa de la victoria de Beatriz Pino a través de una nota que no precisaba el número de votos ni los porcentajes de los candidatos

«La portavoz de Ciudadanos (Cs) en Galicia, Beatriz Pino, ha sido la ganadora de las primarias celebradas en Galicia con una participación del 56,41%. La portavoz gallega ha obtenido el mayor número de votos en este proceso que se iniciaba el pasado miércoles y que se cerraba ayer a las 19:00 horas y, por lo tanto, será la candidata de Cs a la presidencia de la Xunta de Galicia».

Más allá de una escueta addenda biográfica, esas escasas líneas condensan el primer comunicado de prensa con el que Cs ha dado a conocer en Galicia los resultados de su proceso de primarias para las elecciones del 5-A. «No podemos hacer mucha valoración porque no se nos han remitido los resultados», anticipa Manuel Maseda desde la plataforma CsEresTú en conversación con ABC [la charla se produce cuando Cs todavía no había ofrecido más datos]. Habla de un «profundo malestar» que les está transmitiendo la militancia, «gente de toda España, de Galicia, que no puede ser», y censura que «este 'nadie sabe nada' es un poco incierto». Exigen transparencia: «Queremos saber».

Quieren saber lo que Ciudadanos no les ha comunicado: cuáles han sido los apoyos que ha recabado cada candidato, cuánta gente ha votado, y disponer de los códigos que se generan mediante el voto telemático para poder «cotejar» y constatar si «todo es correcto». «Esperamos y deseamos que todo sea correcto porque será bueno para el partido y la candidatura», explica Maseda, en aras de «otorgar más garantías al proceso», para a continuación introducir una nota de duda: «Es un proceso bastante en duda en Ciudadanos. Hay dos procesos judiciales abiertos».

La sensación es de incomprensión. «No entendemos que se haya tardado más de 17 horas», detalla en primer lugar el crítico con el sector oficial, que recuerda que en anteriores procesos no había una demora por encima de las 3-4 horas. También encuentra «un poco raro que se comunique a la prensa» antes que a los contendientes; no era así tampoco antes, cuando se les notificaban los resultados y después se lanzaba el comunicado a los medios.

Maseda se pregunta si no se trata de una «cortina de humo para tapar» los apoyos que pueda tener el sector de Arrimadas, y barruante si «quieren eclipsar con el acto de hoy los resultados» que se hayan dado, y cuyo conocimiento es indispensable para «ver el apoyo real». El portavoz de CsEresTú considera que, mientras no dispongan de todos los datos que reclaman, el proceso queda en «entredicho». «No aporta seguridad», reprocha.